Presionan para reapertura

Demandan que se considere esencial la labor turística

VALLADOLID.— Líderes empresariales e inversionistas del ramo turístico sostuvieron una reunión virtual con la secretaria de Fomento Turístico estatal, Michelle Fridman Hirsch, a quien le pidieron que se considere a Valladolid como de turismo esencial, ya que según afirman está comprobado que es el sector económico más importante en el municipio por encima de otros sectores, porque deja una importante derrama y es generadora de muchos más empleos.

Alfonso Rivero Flores, líder de los prestadores de Servicios del centro Histórico de la ciudad, informó que primero manifestaron sus inquietudes al presidente de la delegación de la Canaco, Wilberth Ortegón López, quien se encargó de gestionar una reunión con la secretaria de Fomento Turístico, pero de manera virtual, lo cual se llevó al cabo anteayer martes.

El empresario, quien cuenta con un restaurante en el centro de la ciudad, manifestó que el objetivo fue que les expliquen los procesos de apertura de los negocios, a fin de tomar las medidas correspondientes.

En su caso, igual que el sector hotelero, propusieron que se considere a esta ciudad como un sitio en donde el turismo sea esencial, como es el caso de Cancún, Quintana Roo, a fin de que no se vean afectados los empresarios del ramo ante esta pandemia que aún no se termina.

Explicó que está demostrado que el turismo es el principal eje económico que mueve la ciudad y que de ese sector dependen miles de familias que hoy se ven sumidas en el abismo, debido a que miles de personas perdieron su empleo y que ahora no saben que hacer, o en su defecto hay quienes están haciendo otras actividades ajenas a su oficio o profesión, con el objeto de subsistir ante la pandemia que está pegando a todos.

En la reunión virtual estuvo el alcalde Enrique Ayora Sosa, a quien pidieron que los retenes que están en las entradas de la ciudad continúen en su lugar, pero que realicen acciones de salud y no prohíban el paso de la gente, pues muchos visitantes tienen deseos de venir pero por miedo a que no los dejen pasar no lo hacen.

Tras esa petición se informó que se está aplicando una nueva forma de atender a la gente en los filtros.

En cuanto a la petición de que el turismo sea esencial en esta ciudad, la funcionaria estatal, según Rivero Flores, les informó que esta ciudad sí está considerada como un destino turístico y que su petición se analizará y les darán una pronta respuesta.

Los hoteleros solicitaron total apertura en los filtros ubicados en la ciudad, a fin de que llegue la gente.

La respuesta fue que ahora habrá una corresponsabilidad entre todos los involucrados en la atención al turista, pues tanto el que los trae como el que los recibe deberán cumplir con todos los protocolos de salud, a fin de evitar más contagios.

Indicaron que está claro que el virus del Covid-19 no lo traerán los visitantes, ya está en la ciudad y en la zona, y lo que hay que hacer ahora es cuidarse, explicaron.

Del mismo modo los empresarios solicitaron la apertura de la zona arqueológica de Chichén Itzá, para que el turismo empiece a llegar y se activen otros negocios, entre ellos los artesanos, pero les precisó que ese asunto lo analizan Cultur y el INAH, quienes deberán determinar la fecha de la apertura.

En este sentido, los artesanos que venden en la zona arqueológica de Chichén Itzá ya están ansiosos que se abra el lugar para que puedan acudir a vender, pero aún están en análisis los protocolos de salud a seguir.— Juan Antonio Osorio