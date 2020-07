Presumen el aniversario 153 de Ticul

Ofrece mensaje conciliador alcalde Montalvo Mata

TICUL.— Con una sesión solemne de Cabildo, regidores de Ticul celebraron el 153 aniversario de la ciudad, acto que estuvo encabezado por el alcalde Rafael Montalvo Mata y durante el cual se siguieron todas las medidas protocolarias de salud.

“Por la contingencia sanitaria del Covid-19 no se realizará ningún evento al público, pero eso no quiere decir que no estamos orgullosos de ser originarios de esta ciudad”, expresó el primer edil.

El evento se llevó al cabo en el local de la Cámara de Comercio de esa ciudad, en la calle 23 entre 44 y 46.

Montalvo Mata recordó que en 1846, Ticul era una villa en donde el alumbrado público apenas comenzaba.

“Las veredas de Ticul iniciaban su construcción y cuatro calles rodeaban un hermoso parque con una fuente de azulejos que coronaban el majestuoso convento de San Antonio de Padua”, señaló.

“Ese mismo año doña María Solís había comparado Ticul con París; el gobernador Agustín O'Horán fue el que elevó por primera ocasión a Ticul, también conocida como la Perla de Sur, a categoría de ciudad”.

El primer edil ofreció una semblanza de personajes, lugares, colores y tradiciones de ciudad.

“Hoy, hace 153 años que nuestra ciudad fue elevada a ese rango y debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, ya que mucha gente le ha brindado vida, historia y mística a la centenaria ciudad.

“Hay que anteponer siempre el amor a nuestra tierra olvidando nuestras diferencias, por que hoy, en una lucha por sobrevivir, no exista más color que corre por nuestras venas.

“Como ticuleños debemos corresponder a tal con todo temple e ímpetu. No olvidemos que la gente buena busca unir y nunca absolutamente nunca jamás dividir Ticul”, agregó.

“Somos todos tierra de la danza, alfarería, la tierra del calzado y otros ilustres personajes”.

Invitada

Irais Barón Zermeño, directora del Servicio Nacional de Empleo, quien estuvo en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, comentó que la Perla del Sur es famosa en el Estado por su actividad económica que consiste en la fabricación del calzado y artesanías.

“Es un honor ser parte de estas festividades”, manifestó Irais Barón.

También estuvieron todos los regidores del Ayuntamiento y el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Acevedo Cach.— Arnulfo Peraza Rodríguez