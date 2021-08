Presunta anomalía ejidal en Tizimín

Secretario dice que por ser derecho lo quieren destituir

TIZIMÍN.— A seis meses del cambio de directiva en el ejido de Tizimín, hay tensión entre el comité directivo pues buscan desplazar de su cargo al secretario ejidal José Francisco Güémez May.

Según el secretario del comité, desde el inicio de su gestión no estuvo de acuerdo con algunos manejos que estaba realizando el comisario Manuel Balam Arceo y las comenzó a señalar.

Recuerda que en un cuaderno apuntaba todo el dinero que entraba al comisariado, pero luego que se habilitó una oficina privada para la hija del comisario se dejaron de ver las entradas de dinero y por lo tanto no estaba informado como directivo y tampoco se le daba a conocer a los ejidatarios.

“No me dejan ejercer mi cargo, me han hecho a un lado, me hacen firmar constancias en blanco y como saben que tengo fotografías y documentos de las irregularidades que se están cometiendo me quieren sacar” expresa.

Señala que actualmente se cobra 1,500 pesos por los trámites de las constancias, lo que considera que es exagerado.

Dijo que el dinero que ha entrado al ejido desde que Manuel Balam fue comisario la primera vez solo ha servido para enriquecerse adquiriendo vehículos de la noche a la mañana.

José Güémez dice que ya le avisaron que quieren convocar a una asamblea para destituirlo de su cargo sin embargo considera que no tendría validez pues se tiene que cumplir con un proceso, debe ser bajo las leyes agrarias.

“Hay ejidatarios que no están de acuerdo con los manejos del comisario y es necesario que el Tribunal Agrario mande a investigar, si no, van acabar con el ejido”.

Dice que desde que comenzó esta nueva directiva no se ha presentado el visitador agrario, aunque sea para explicar cuál es la función de cada integrante de los que encabezan el ejido.

Dijo que el comisario ha dado terreno a personas que no son ejidatarios y que los están vendiendo, muestra de ello son las copias que le han llegado de las constancias que se están entregando.

En cuanto a las fajinas en los polígonos de tierra que han estado ocupando, dijo que no le parece, sobre todo el que está al lado del Instituto Tecnológico de Tizimín, pues desde un principio le dijo a Manuel Balam que primero se averigüe antes de talar árboles.

“Sé que tirar un árbol hoy en día está penado, nos pueden poner demandas como la que tiene el ejido por la tala que se hizo atrás de las bodegas de Andsa”, expresa.

“Yo he sido imparcial, no me gustan las injusticias y como saben que no estoy de acuerdo con los malos manejos me quieren sacar, la gente nos puso para trabajar de manera transparente y con honestidad, así lo dijo el comisario cuando comenzó ¿por qué ahora no lo están cumpliendo?” expresa.— WENDY UCÁN CHAN