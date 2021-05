Presunta represalia a servidor público de Valladolid

Justifican baja en el ayuntamiento de Valladolid

VALLADOLID.— La semana pasada fueron despedidos varios empleados del ayuntamiento, entre ellos Germán Fernández Heredia, ahora ex director de Espectáculos, al parecer por represalias políticas, pues éste apoya de manera directa la campaña de la exsecretaria de la Comuna, la exmorenmista Didia Mendoza Arzápalo, propuesta del PVEM.

Germán Fernández Heredia fungió como director de Servicios Públicos Municipales en la administración de la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante. En la actual administración de Enrique Ayora Sosa, se integró al ayuntamiento casi un año después de iniciar y fue designado director de Espectáculos.

Sin embargo en la presente campaña política, junto con otros empleados del ayuntamiento que antes eran de Morena decidieron sumarse al proyecto de la ex secretaria de la Comuna Didia Mendoza Arzápalo, quien participa como candidata a la alcaldía por el PVEM, pues se separó de ese partido al ser designado como candidato de Morena Homero Novelo Burgos.

De acuerdo con datos obtenidos, fueron varios los empleados a los que se les dio de baja, sin embargo el jefe de la unidad de Comunicación Social del ayuntamiento, Martín Ricalde Silva, manifestó que sabe solo del caso de German Fernández Heredia, y dijo no saber si hay otros empleados despedidos.

El caso de Fernández Heredia, detalló Ricalde, fue por decisión personal, según tiene entendido, e insistió en que no sabe de otros casos.

De acuerdo con las fuentes, se sabe que el alcalde Enrique Ayora Sosa ya había tomado la decisión de despedir a Fernández y solo estaba esperando un pequeño argumento, de tal modo que la semana pasada al parecer no cumplió con su trabajo, lo cual fue suficiente para que el primer edil tome la decisión de despedirlo, sin el pago de una liquidación.

El mismo departamento de Comunicación informó que en su lugar fue designado Alejandro Lizama Sosa, quien era empleado en la Tesorería y se encargaba de los cobros de las licencias comerciales.

En las redes sociales se critica la acción del alcalde y se habla de varios despedidos, pero no especifican los nombres, mucho menos los cargos, pero se presume que son ex empleados de bajo nivel o intermedios que no son responsables directos de algún departamento.— Juan Antonio Osorio