Presuntas amenazas de un alcalde por una publicación

Responsabiliza al de Kantunil de lo que le pase

KANTUNIL.— Al parecer al alcalde de Kantunil, Javier Cárdenas Poot no le pareció un video que se publicó en las redes sociales sobre el retiro de material de una calle en la cual el pasado 5 de mayo dio el banderazo para su pavimentación en la cabecera municipal en la calle 20 entre 11 y 9.

La señora Míriam Ruiz Pech indicó que el problema que irritó al alcalde Javier Cárdenas Poot, fue que le solicitaron por las redes sociales su presencia en el lugar antes mencionado donde se hará la obra para que le aclare a los vecinos del por qué se retiró el material del lugar.

Entonces el alcalde se presenta y les aclara a los vecinos que se retira el material porque hay otra calle que lo necesita porque tiene una hondonada.

“Me llamó el presidente después de la una de la tarde, para decirme que si no bajo la publicación del video iba a tomar otras medidas más drásticas; no sé cuáles sean esas medidas que dice, pero hago responsable al presidente municipal de lo que me pase y le pase a mi familia. Eso lo tomé como una amenaza de parte del presidente y esto no puede quedarse así. Si insiste en seguir amenazando lo denunciare ante las autoridades correspondientes”, anticipó Míriam Ruiz Pech.

Compromiso

Los vecinos informaron que cuando el 5 de mayo se dio el banderazo de la obra el edil se comprometió a entregar la calle lista en un mes, un día antes de las elecciones, sin embargo los vecinos dudan mucho que se termine y la obra sea de buena calidad ya que consideran que todo lo que se hace de prisa está mal hecho.

Cabe mencionar que la candidata del PRI a la alcaldía es Angélica Miranda, esposa del alcalde, además al parecer el enojo del edil es que la mayor parte de los vecinos del rumbo apoyan al PAN y no a su esposa como candidata a la alcaldía.

Javier Cárdenas Poot sustituyó en el cargo a María Raymunda Che Pech en el cargo tras la muerte de la edil, el cuerpo edilicio o de cabildo lo conforman 8 regidores: cinco de mayoría y tres de minoría.— José Candelario Pech Ku.