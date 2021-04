Detenido el presunto autor del feminicidio en Umán

MÉRIDA.- La Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP Y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajaron en coordinación para descubrir la identidad del probable autor del feminicidio registrado en días pasados en el fraccionamiento Bicentenario de Umán, por lo que este lunes será presentado ante el Juez de Control correspondiente.

Detenido por robo con violencia

Cabe señalar que Miguel A. Q. V., fue detenido en días posteriores al feminicidio por el delito de robo con violencia por elementos de la SSP y tras su aprehensión el sujeto fue puesto a disposición y presentado en primera instancia ante el Juzgado Primero de Control con sede en Mérida donde en audiencia, fue imputado por el delito de robo con violencia, decretándose que permanecerá en prisión durante todo el proceso.

En la audiencia se presentaron los elementos de prueba contenidos en la causa penal 96/2021, en donde se refiere que el pasado 14 de abril, haciendo uso de la violencia física y moral, despojó al ciudadano R. C. C., de varias de sus pertenencias y dinero en efectivo, tras amenazarlo con un cuter, cuando caminaba por calles de la colonia Emiliano Zapata Oriente de esta ciudad.

Gracias a la pronta respuesta de efectivos policiacos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, por lo que luego de la imputación, solicitó la duplicidad del término por lo que la audiencia de vinculación quedó programada para el jueves 22 de abril.

El vínculo con el feminicidio de Umán

Tras decretarse la prisión preventiva por robo, el sujeto tambien será presentado este lunes ante el Juez de Control por su probable participación como autor directo en el delito de feminicidio, luego de los hechos citados en el municipio de Umán.

Las labores de inteligencia y seguimiento incluyeron diligencias que requirieron control judicial para obtener los datos de prueba que se consideran necesarios para evidenciar la participación de la persona en el hecho que se señala, lo que permitió a la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) la obtención de elementos científicos que lo ligan al caso, por lo que deberá afrontar por separado el proceso jurídico correspondiente.

