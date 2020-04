Presunto caso de Covid-19 de Dzemul

Ayer martes trascendió que una mujer fue trasladada urgentemente de la clínica del IMSS en Motul a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Mérida y que se trata del primer caso sospechoso de la enfermedad por coronavirus de 2019 (Covid-19) en Dzemul.

Según el Inegi, Dzemul tiene 3,662 habitantes.

Según la fuente, la vecina de Dzemul, ama de casa, presenta grave dificultad para respirar y, por ello, la dirección de la clínica del IMSS de Motul autorizó su traslado a la UMAE, uno de los tres hospitales de Mérida que atienden a pacientes graves con Covid-19.

Los otros son el Hospital Regional del Issste, en Pensiones, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy), en Altabrisa.

Se dijo que la enferma fue llevada en una ambulancia del IMSS y que una ambulancia equipada de la Secretaría de Salud de Yucatán llegó, pero al final se quedó en el Periférico de Motul.

También se dijo que autoridades de Motul fueron a la clínica del IMSS, tomaron el reporte del caso y averiguaron que los familiares de la enferma ya se habían retirado del nosocomio.

Un usuario de Facebook publicó que “la Policía Municipal de Dzemul confirmó el primer caso sospechoso de Covid-19 en el municipio”.

Según esa publicación, la Dirección de la Policía Municipal Coordinada (DPMC) de Dzemul ya notificó a los familiares de la enferma que deben cumplir con la cuarentena, es decir, aislarse en su casa mínimo 14 días y vigilar si presentan fiebre u otros síntomas de Covid-19.

La Policía invitó “a la población a mantener la calma y no compartir información que no sea de una fuente oficial. No salgan de casa si no es necesario y si salen para laborar que lo hagan con las medidas debidas de precaución e higiene, eviten reuniones, salgan a comprar sin acompañantes”.— Mauricio Can Tec

Síguenos en Google Noticias