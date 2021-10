Presunto favoritismo: funcionario de Valladolid, con otros 3 empleos

VALLADOLID.— El alcalde Alfredo Fernández Arceo, continúa incurriendo en presuntas anomalías en la designación de sus funcionarios, pues al menos se le ha detectado un presunto acto de nepotismo, casos de influyentismo y ahora incurriría en favoritismo por la designación de su director de Salud, Daniel Fernández Carrillo, quien además cuenta con otros tres empleos.

Esos casos parecen indicar que en el actual gobierno municipal emanado del Panal-PAN se realizan las mismas prácticas del priismo en sus tiempos de gloria política, en donde varios de los funcionarios son viejos conocidos de ese partido que en determinadas administraciones formaron parte de ella, y que ahora regresan.

Hace unos días publicamos que el presunto acto de nepotismo se configura en la designación de Antonio Díaz Aguilar, quien fue designado como enlace municipal de programas federales y es hermano del regidor Daniel Díaz Aguilar.

Del mismo modo publicamos actos de influyentismo, ya que fue nombrado Sergio Iván Burgos Rodríguez como jefe del departamento de Logística y protocolo, pero contrata los servicios de audio de una empresa de su hermano Alex, que son utilizados en los eventos que organiza la Comuna.

En los martes ciudadanos que lleva al cabo el alcalde desde que inició su administración se ha notado la presencia de Daniel Fernández Carrillo, quien ha estado atendiendo a la gente en una de las mesas, pero se sabe que desde hace muchos años que este médico es empleado de la Jurisdicción Sanitaria 2, además de ser identificado como priista.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, Fernández Carrillo, es jefe del departamento de Enseñanza de la Jurisdicción Sanitaria 2, y su horario de entrada es a las siete de la mañana y de salida alrededor de las dos de la tarde, o una después.

Durante ese tiempo, al menos los martes se le ha visto en los corredores del Palacio Municipal atendiendo a la gente como lo hacen otros funcionarios, lo que indica que no estaría cumpliendo en la Jurisdicción Sanitaria 2, o al menos no se sabe si pidió o no alguna licencia.

Del mismo modo se averiguó que el director de Salud de la Comuna Daniel Fernández Carrillo, está dentro del programa 24/7 del gobierno estatal, asignado al municipio de Uayma, al menos eso se sabía antes de iniciar la administración, y obtiene un salario de $10,000 a la quincena en promedio, pero además, de acuerdo con datos obtenidos de personal de la misma Jurisdicción, trabaja los sábados y domingos como médico en la clínica del Issste de Susulá, comisaría de Mérida, de modo que ya son cuatro empleos con los que cuenta. Se ignora si ha solicitado licencia en algunos de ellos.

Por cierto las dos primeras presuntas anomalías detectadas en la Comuna continúan sin cambios, sin que el alcalde Alfredo Fernández Arceo tome alguna medida, pues ayer se vio de nuevo atendiendo a la gente a Antonio Díaz Aguilar.