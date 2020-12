Joven comparte experiencia en centro de Umán

UMÁN.— Gran temor ha causado el presunto intento de secuestro del que fue víctima una joven madre de familia, anteanoche domingo en calles del centro de esta población.

En redes sociales, Andrea Casanova dio a conocer los hechos; dijo que una camioneta blanca de doble cabina le cerró el paso, cerca de las 10:45 de la noche, en la calle 16 entre 19 y 21 del centro de la comunidad, a unas cuadras del parque principal, cuando regresaba a su casa, en el centro de la ciudad.

“Yo venía de acompañar a una amiga y a su hija del centro porque fueron a buscar un mototaxi para irse a su casa. De regreso yo venía sola, pero me sentía tranquila porque conozco a todos los vecinos, la casa de mi mamá está cruzando la esquina, cuando yo me paré para cruzar porque una camioneta que me cerró el paso venía rápido.

“Cuando ellos vieron que yo me quedé parada para esperar a que pasen, se frenaron y la persona que venía manejando abrió su puerta.

“Yo me quedé en shock unos segundos y cuando reaccioné cruce rápido, afortunadamente estaba en frente de la casa de mi madre y ella estaba en el porche con mi bebé en brazos.

“Cuando estaba abriendo la reja para entrar ellos se pegaron a mi lado y supongo que al ver a mi mamá arrancaron rápido (y se fueron).

“No saben lo horrible que fue, mi corazón casi se sale de mi pecho, bastaron unos segundos para no volver a ver a mis hijos, quizá si mi mamá no los hubiera visto, quién sabe dónde estaría en estos momentos”.

La afectada pidió a sus amigas que se cuiden y agregó:

“Nunca pensé pasar esta angustia, me siento tan mal, tan frustrada, tan triste, me siento mal al ver que mi mamá y mi hija de un año lo presenciaron. (…) Esto que me pasó no se lo deseo ni a mí peor enemigo, tengo una hija y pensar que lo que me pasó a mí le pudiese pasar a ella me llena de mucha rabia...”.— Carolina Uc Quintal