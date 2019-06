Presunto negocio de un comisario

Hace eventos con venta de cerveza hasta a menores

CITILCUM, Izamal.— Habitantes de esta comisaría denuncian públicamente que el comisario municipal, Gílmer Chan Ek, desde hace un tiempo realiza actividades en la que la venta de alcohol está fuera de control y no informa cuánto dinero se recauda y en qué se gasta.

Citilcum es la segunda comisaría más poblada de Izamal, luego de Kimbilá.

Según los inconformes, el fin de semana se hizo un torneo de lazo con caballitos de cartón en el campo frente a la iglesia católica.

Unos dicen que fue una diversión, pero otros aseguran que se hizo para sacar dinero porque no es el primer evento “donde se desata la venta de cerveza”, pues antes se realizaron una pelea de gallos y noches de disco.

En una de estas últimas, indican los vecinos, muchos menores se embriagaron e incluso una jovencita presentó síntomas de haber inhalado alguna droga.

“Quedó todo el campo regado de basura, no hubo coordinación del comisario para que se recolecte, mala imagen, mala organización, ¿cómo puedes exigir que limpien un patio si en un evento que das permiso no mandas a limpiar la basura? No entiendo por qué se hizo (el torneo) si no hay fiesta, aunque creo que el permiso y todo es dinero para la bolsa del comisario”, expresa el vecino Luis Chan.

Juan Pool, a su vez, dice que “ahí se comento que se hace ese evento para recaudar dinero para la reconstrucción de los baños, pero si el mismo presidente (municipal, Fermín Sosa Lugo) vino a checar la obra con el comisario municipal; la verdad, creo falta comunicación para que el comisario diga qué se hace con el dinero de los permisos (para cada evento y la venta de cervezas)”.

En 13 de junio el alcalde verificó el inicio de la construcción de los baños públicos municipales, acompañado del comisario.

Se indicó que el comisario solicitó por escrito la obra a la Comuna de Izamal.— j.c.p.k.