Prevén merma en cultivos

Gusanos y lluvias erráticas, doble golpe al campo

PETO.— Productores sufrieron afectaciones en sus cultivos inicialmente por las plagas de gusanos y posteriormente por la falta de lluvias de manera constante.

Esta situación ocasionará que la producción sea menos de la esperada este año, y algunos lograrán solo el 70% de su producción y otros aún no saben porque aún no cuelgan las mazorcas.

A pesar de que la mayoría de los productores depende de las lluvias de temporal para lograr sus cosechas, no todos siembran al mismo tiempo, pues dependiendo de la variedad de maíz que trabajan son los tiempos que miden para cultivar.

A eso se debe que la siembra no sea al mismo tiempo, sin embargo, a estas alturas hay quienes ya vieron los resultados de su trabajo.

Testimonio

El productor Nazario Poot Palomo, de la comisaría de Xoy, señala que en su caso solo obtendría el 60% de su producción porque su cultivo se vio diezmado, primero por el gusano cogollero y posteriormente las lluvias no fueron frecuentes.

“No fue fácil porque al principio el gusano afectó demasiado y después las lluvias fueron muy erráticas”, expresa.

“Una estrategia que utilizamos al momento de sembrar la milpa es hacerlo de manera escalonada; es decir, no sembrar todo al mismo tiempo, porque eso nos da la pauta para que podamos tener mayores oportunidades de lograr alguna cosecha”.

Poot Palomo asegura que ya logró una parte de las variedades de maíz de ciclo corto que sembró.

“Los de ciclo largo están creciendo, por eso necesitamos el agua”, agrega.

Según indica, este año ha sido muy complicado para las personas que se dedican al trabajo del campo debido a la contingencia sanitaria, pues la mayoría de los campesinos está sin dinero y depende exclusivamente de lo que cosechen de la milpa para el sustento del hogar.

“Ahora dependemos totalmente de la producción de la milpa para comer. La mayoría de los compañeros no tiene dinero porque no hay dónde trabajar, sobre todo por la pandemia, pues no se puede salir a buscar trabajo”, comenta Poot Palomo, quien lamenta que los campesinos no cuentan con el apoyo de los tres niveles de gobierno a pesar del difícil momento por el que atraviesan.— Miguel Ágel Moo Góngora