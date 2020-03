Prevención contra virus

En Tekax y Peto llaman a seguir recomendaciones

TEKAX.— Debido a la llegada del Covid-19 a Yucatán, las actividades en todas las escuelas públicas y privadas se paralizan desde hoy martes, por disposición del gobierno del Estado.

El alcalde Diego Ávila Romero recomienda a la población no asistir a eventos masivos, reuniones y actos públicos, y a adoptar medidas de higiene, como el uso de gel antibacterial.

Hasta el momento, en esta ciudad permanece la calma, pero ya se empezaron a tomar medidas preventivas contra el Covid-19, como la compra de gel anti bacterial, producto que está agotado en las farmacias.

También se suspenderán las clases a partir de hoy, como parte de la cuarentena, así que se recomienda permanecer en casa.

Ávila Romero informó que hoy por la mañana se reunirá con los empleados del Ayuntamiento y recalcó que los trabajadores que tengan 70 años de edad o más no asistan a sus labores.

“Es importante que la gente solo salga de sus casas en casos necesarios y hay que realizar las medidas de higiene básicas, como lavarse bien las manos”, explicó.

El edil exhortó a no entrar en pánico ni a tomar esta contingencia a la ligera.

“Acatando las recomendaciones de salud nos puede ir bien, nosotros como Ayuntamiento vamos a seguir las recomendaciones y la gente debe realizarlas en sus hogares”, concluyó.

En Peto, personal del Ayuntamiento comenzó a vocear en la población la importancia de que las familias permanezcan en sus casas y eviten salir, principalmente a lugares concurridos.

El primer edil Édgar Calderón Sosa informó que los alcaldes se reunieron con el gobernador Mauricio Vila Dosal en el Centro de Convenciones Siglo XXI para establecer las acciones que se tomarán en los municipios, a fin de prevenir contagios de coronavirus de 2019.

Señaló que esta situación es preocupante porque si se registran casos en los municipios, se volvería un caos ya que no hay hospitales ni médicos preparados para afrontar la pandemia.

Emergencia seria

“Esto es algo serio, no lo deben de tomar a la ligera, si están diciendo que no salgan de sus casas es por su propio bien, pues no seguir las indicaciones es arriesgarse mucho”, indicó.

“La suspensión de clases no es para ir de vacaciones, sino más bien para quedarse en casa y protegerse porque mientras menos exposición tengan, es menos probable que hayan casos de contagios”, agregó.

El sábado 14 se instaló de manera permanente un retén sanitario en el límite con Quintana Roo.

“Se realiza un chequeo minucioso a las personas que entran al Estado y a los que salen, como una medida de prevención, pero también se necesita que la ciudadanía colabore”, exhortó.

En las entradas de la población se reparten volantes con las recomendaciones para prevenir contagios.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

