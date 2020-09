Previenen invasión taxista

Ante reapertura, les advierten que deben tener sitio

VALLADOLID.— Inspectores del departamento Municipal de Transporte manifestaron que ante la autorización de la entrada de los taxistas foráneos, de municipios de la región que deben empezar a entrar mañana miércoles, no deben permanecer en las calles, por lo que se les pidió que encuentren terrenos para habilitarlos como sus sitios.

Desde hace varios años que el reglamento de transporte indica que no deben permanecer los taxistas de varias secciones y de municipios cercanos en la calle, sin embargo a los conductores y propietarios de los autos de alquiler poco les importó y lo siguieron haciendo, pues en el barrio de Santa Ana, además de que contaban con terrenos que usaban como sitios los taxistas, siempre sacaban algunos a la calle.

Los inspectores comentaron que en realidad, la mayoría de los taxistas de las secciones cuentan con terrenos que han rentado, pero debido a la pandemia, se les prohibió entrar a la ciudad, por lo que decidieron dejar de pagar la renta de los mismos por la falta de ocupación y de recursos.

Ahora, de acuerdo con los mismos inspectores comentaron que a partir de mañana miércoles ya podrán empezar a entrar a la ciudad los taxistas de otros municipios como de Chemax, Chichimilá, Tekom, Tixcacalcupul, Temozón, Tizimín y pueblos intermedios, pero todos deberán estar en sus sitios, no en la calle.

Los taxistas que por alguna razón perdieron su sitio porque los dueños lo usan para otra cosa, deberán encontrar otro, por lo que ahora se les está avisando para que cumplan con la disposición municipal.

Sobre la calle 38 entre 39 y 41 se estacionan los taxistas que viajan a Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Quintana Roo, a quienes se les visitó ayer lunes para informarles que deben encontrar su propio sitio.

Estos taxistas contaban con su propio sitio en un predio, ubicado en la misma calle, pero al no trabajar por varios meses, desocuparon el lugar; ahora, por falta de recursos, no lo quieren solicitar en renta de nuevo, por lo que se les dijo que en tanto encuentran su sitio, solo podrán estar en la calle tres vehículos, de tal modo que conforme vayan saliendo, van llegando otros, pero deben estar en algún lugar que no sea la calle.

Los inspectores indicaron que los taxistas, al estar en la calle, afectan la vialidad donde se encuentren, además impiden que algunos particulares puedan estacionarse en donde ellos lo hacen, que incluso en muchas ocasiones hasta se molestan cuando alguien se estaciona en la parte que ellos ocupan, como si fuera de ellos la calle.

En cuanto a los taxistas del vecino estado, aún no se determina la fecha en que ellos puedan entrar a la ciudad, pues desde hace cinco meses que no lo hacen, al menos que el taxista de algún municipio de Quintana Roo sea oriundo de esta ciudad, entonces no tiene problemas para entrar, como se ha hecho desde que empezó la pandemia.— Juan Antonio Osorio Osorno