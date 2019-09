Primero poner orden

Hay recaudación récord en un año de administración

PROGRESO.— Ante unas 2,500 personas reunidas en el parque principal, entre empleados municipales, dirigentes empresariales de esta ciudad y Mérida, así como vecinos del puerto y de las comisarías, en su primer informe de resultados el alcalde Julián Zacarías Curi enumeró los logros obtenidos en un año de gestión.

El primer edil destacó la recaudación récord de 71 millones de pesos, el rescate de cuatro muelles y 30 parques, pidió que no lo dejen solo y que “juntos construyamos el Progreso que todos queremos”.

“En este primer año de gobierno, con diversas estrategias de concientización ciudadana, logramos una recaudación histórica de $71 millones; con esos recursos pusimos en marcha el Ayuntamiento, el dinero fue invertido enteramente en obras y servicios públicos. La recaudación, refleja la confianza que la sociedad tiene en este Ayuntamiento”, destacó.

El primer informe de gobierno de Julián Zacarías se llevó al cabo el viernes; la sesión solemne de Cabildo inició minutos después de las 8 de la noche, con honores a la bandera a cargo de la banda de guerra y escolta de la Novena Zona Naval.

El escenario se instaló en los bajos del Palacio Municipal, entre los invitados especiales estuvieron José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, el alcalde meridano Renán Barrera Concha, el arzobispo emérito Emilio Carlos Berlie Belauzarán, Bernardo Crespo Silva, capitán Regional de Puertos, así como representantes de la Armada de México y Décima Región Militar.

También estuvo Alma Gutiérrez Novelo, esposa del alcalde, así como sus hijos Alex y Julián, sus papás Julián Zacarías Dib y Yezmín Curi Alcocer, y su suegra Alma Rosa Novelo de Gutiérrez.

En representación del gobierno estatal asistió Olga Rosas Moya, secretaria de Finanzas, quien recibió un ejemplar que contiene el informe de Zacarías Curi.

“Durante mucho tiempo solo leíamos y escuchábamos malas noticias sobre Progreso, que no hay agua y está sucio, que es basurero, las autoridades no trabajan, y se preguntaban ¿por qué no hacen nada? desgraciadamente todo era real”, refirió.

“Pero los progreseños decidieron cambiar todo eso, agregó, así que el 1 de julio del año pasado, me asignaron la responsabilidad de enderezar las cosas y escribir una mejor historia para Progreso”.

El alcalde señaló que falta mucho por hacer, pero ahora, un año después, se puede decir “que estamos en un mejor lugar para vivir y para visitar”.

El primer concejal señaló que una de las primeras tareas fue poner orden en casa, construir una buena administración municipal partiendo de cero, reorganizaron el Ayuntamiento, se logró una mejor y más funcional estructura organizacional y se establecieron procesos claros, ágiles y transparentes en el área administrativa.

Zacarías Curi mencionó el plan de playa con distintivo Blue Flag, el orden que se puso en el malecón tradicional, el rescate del malecón internacional, convenios educativos, atención a las comisarías, rescate de los parques y campos deportivos, accesos a las playas, veladas en el muelle de Chocolate, apoyo médico, el proyecto de médico las 24 horas, entre otros.— GABINO TZEC VALLE