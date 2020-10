Prioridad a comisarías

Alcalde realiza nueva gira para verificar daños

TIZIMÍN.— Luego de que en menos de una semana la península de Yucatán sufriera afectaciones por los fenómenos hidrometeorológicos “Gamma” y “Delta”, que ocasionaron daños al municipio, el pasado jueves el alcalde Mario González González realizó una extensa gira de trabajo por 16 comisarías con la finalidad de cuantificar las pérdidas y priorizar las acciones de recuperación a lo largo y ancho del municipio.

En un boletín se informa que luego del impacto de la tormenta tropical “Gamma”, el alcalde había hecho un recorrido exhaustivo por las colonias de la cabecera que se vieron severamente afectadas, sin embargo, ante el aviso por la cercanía de “Delta” los esfuerzos se dirigieron a la habilitación de más albergues temporales mantener informada a la ciudadanía por el paso de este huracán que se pronosticó como un fenómeno muy peligroso y que impactaría a Tizimín en categoría 4.

Durante su visita a las comunidades rurales, que inició en Santa Clara, el alcalde constató que la prioridad ahí era restablecer el servicio de energía eléctrica que a su vez permita el encendido de las bombas de agua potable que abastezcan a esta población del vital líquido.

Yohactún de Hidalgo, otra de las comisarías visitadas, es una de los tres centros de población que hasta el momento presenta severas inundaciones y no precisamente por las precipitaciones de estos fenómenos sino que los cenotes y aguadas cercanos rebasaron sus niveles y cuyas aguas ya afectan con más de un metro de altura al igual que Santa Rosa y Anexas y Santa María, las otras dos comunidades que presentan el mismo problema.

Agua en pipas

Ante esta situación, el alcalde de Tizimín ha emprendido acciones de abastecimiento de agua potable a través de pipas así como la dotación de víveres.

“Las prioridades son la energía eléctrica y el agua potable, ya hemos tenido contacto con la CFE quienes con más personal están cambiando los postes caídos y el tendido eléctrico. En cuanto a las zonas afectadas, buscaremos acciones de rebombeo para disminuir el nivel del agua”, ofreció.

“Afortunadamente, (el huracán) no causó grandes destrozos y no tuvimos pérdidas humanas qué lamentar. No están solos ya estamos buscando soluciones y acciones rápidas para el bienestar de todas nuestras comisarias.__

“Vamos a regresar y estaremos pendientes para que muy pronto todo vuelva a la normalidad”, dijo.

El alcalde visitó, además de Santa Clara, Yohactún de Hidalgo, Santa Rosa y Anexas y Santa María.

Mario González recorrió Nuevo Ejido, Dzonot Carretero, El Cuyo, Moctezuma, Samaria, Emiliano Zapata, Yaxchekú, Dzonot Aké, Dzonot Tigre, Xmakulán, Dzonot Box y San Miguel.

“Se apoyará a las familias afectadas, es mi compromiso”, señaló el alcalde.

Ayer viernes, muy temprano, el alcalde gestionó ante la CFE tres plantas generadoras de energía eléctrica. Varias zonas de la ciudad y comisarías se quedaron sin luz, pero El Cuyo sufrió las mayores afectaciones debido a los postes de luz derribados por “Delta”, expresó.

“Gestionamos ante la CFE, tres plantas generadoras de energía, dos para el puerto para dar solución momentánea al problema del agua y para dotar de electricidad a algunos puntos importantes, y una más para rebombear el vital líquido en otras comisarías del municipio”, finaliza el comunicado.