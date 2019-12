Privados de los servicios

Pese a su cercanía con Tizimín no tienen agua ni luz

X-UENKAL, Tizimín.— X-Uenkal es una comunidad ubicada frente al periférico de la ciudad, donde la carencia de servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable hacen que la población se vea desolada.

Las familias que ahí habitan, que no llegan ni a una decena, se han acostumbrado a beber agua de pozo y entre penumbras por las noches, pues según afirman, las autoridades municipales les han dicho que para poder llevarles la corriente se requiere de una inversión de poco más de 2 millones de pesos y tendrían que habitar al menos 50 familias.

Por si fuera poco, los comisarios que han pasado han hecho negocio con la venta de tierras y con el cobro de “multas” por no asistir a las asambleas.

En la reciente fiesta en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, la misma comunidad fue quien se encargó de preparar una feria diferente.

Por vez primera se realizó un convite, hubo desde baxaal-toro, charlotada, juegos tradicionales como el cochino y cabra encebada así como venta de carne para chocolomo y órdenes de carnero asado.

Lilia Paredes Povedano, quien está en la directiva como secretaria del comisariado, señala que recientemente el comisario, Eduardo Rosado Couoh “renunció” al puesto y ella quedó al frente de la comunidad.

La mujer lamenta que la población no colabore para mejorar la comisaría, y, “lo peor del caso” que hay tizimileños que han adquirido lotes de tierra pero no los trabajan, no realizan fajinas y por lo consiguiente están en completo abandono.

Según dice, es solo un comité de personas el que se encarga de limpiar y darle vida aunque sea para estas fiestas a la población.

En la plaza principal, un parque quedó inconcluso, la administración anterior donó material para realizar un espacio de entretenimiento pero nunca se terminó pues la directiva anterior desvió recursos.

Recientemente le pidieron a las autoridades municipales tinacos para el comisariado y la capilla, pero no se les proporcionó y con recursos propios le dieron mantenimiento a unos antiguos para así poder almacenar agua de pozo.

Para la feria se buscó la donación de amigos y foráneos ajenos a la comisaría para poder realizarla y hacer algo diferente.

Dice que afortunadamente hubo quienes colaboraron y por eso se alargó un fin de semana más la fiesta.

Para este sábado tienen programado un show cómico taurino a cargo de un grupo denominado “Las way mami”, las vaquillas serán donadas por el rancho San Judas Tadeo y el domingo la donación de los animales será a cargo del rancho “El Roble”.

Añade que así como hubo buena afluencia el pasado fin de semana espera que acudan familias y se diviertan pues buscan que la comunidad se dé a conocer.— WENDY UCÁN CHAN

