Problema ejidal complejo

Complicaciones a dueños de lotes en Valladolid

VALLADOLID.— Un verdadero fraude se cometió en contra de la gente que no es ejidataria y compró terrenos en el polígono Zaciabil, debido a que no cuentan con sus respectivos certificados parcelarios agrarios, que solo lo tiene el dueño del terreno advirtieron Antonio Abán Cocom, Aurelio Xiu Uch y Armando Hoil Uicab, quienes dicen ser líderes de grupos de ejidatarios.

En una entrevista, Antonio Abán Cocom, Aurelio Xiu Uch y Armando Hoil Uicab, este último identificado como delegado del polígono, recordaron que su molestia viene de 10 años para atrás, cuando era comisario ejidal Leonardo Pech Un, luego le siguió José Matilde Cervera Dzul. En estas dos administraciones, se lotificaron 353 hectáreas del polígono de Zaciabil, mismos que debió repartirse de manera equitativa entre 704 ejidatarios.

Sin embargo se sacaron 1,050 lotes de diversas dimensiones, pero para ese entonces de los 704 ejidatarios no les dieron nada a 288 compañeros, debido a que no tuvieron dinero para pagar los $3,000 que costaba el Certificado Parcelario Ejidal.

Fueron 288 lotes que quedaron ociosos, lo que permitió que los ex comisarios se adjudicaran y repartieran más de 35 hectáreas, incluso a la familia May, compuesta por varios hermanos les correspondió mucho más lotes que lo permitido.

Cuando fue electo comisario ejidal Adriano Uitzil Kumul hace tres años, se comprometió a regulizar las tierras, es decir aseguró que les quitaría a los ex comisarios y su gente los lotes que se adjudicaron indebidamente, pero no lo hizo. Se sabe que existen varias denuncias en el Tribunal Agrario en contra de 32 personas, justamente porque se adueñaron de los terrenos y los vendieron a particulares que no son ejidatarios, y con ellos se comenzó a poblar el polígono con el proyecto de formar una colonia.

Comentaron que la semana pasada, el grupo inconforme liderado por los declarantes, decidieron empezar a trabajar varios de los 288 lotes que no se sabe de quién son, pues como ejidatarios tienen el derecho de ocuparlos, sin necesidad de aprobación de la asamblea, pero la gente del nuevo comisario ejidal, Maximiliano Kumul Can, se los impidieron y derivó en un enfrentamiento, en donde tuvo que intervenir la Policía Municipal, estatal, incluso la Guardia Nacional.

Los ejidatarios que cuentan con sus certificado parcelario ejidal, otorgado de manera directa por la presidencia de la República avala únicamente el lote que le correspondió a cada uno que son 516 los que tienen el documento restando los 288 que no les tocó nada.

Sin embargo ilegalmente varios de los que tienen su certificado fraccionaron en lotes y fueron vendiendo pedazos de diferentes dimensiones, lo que representa un fraude para quienes compraron, ya que le ley agraria indica que el certificado ampara todo el lote que se le adjudicó al ejidatario, pero de ninguna manera los lotes que se dividieron.

Los ejidatarios solo pueden vender, cuando se cambie el destino de la tierra, es decir que deje de ser polígono del ejido para convertirse en colonia, y de esa manera las autoridades de los tres niveles de gobierno puedan invertir recursos para urbanizar y dotarlos de los servicios públicos necesarios.

A manera de ejemplo explicaron que un externo, Wilberth Noh Uicab, cuenta con un terreno de 40 por 50 metros cuadrados y asegura que lo compró hace 10 años, pero es falso, pues cuenta con una constancia de hace dos años, el cual no tiene validez legal y ya construyó su casa en el terreno, por lo que se le ha pedido que se salga, antes que se complique más la situación entre los grupos de ejidatarios.

Los ejidatarios molestos comentaron que están analizando la posibilidad de expulsar a todos los que no son ejidatarios y que están ocupando un terreno que legalmente es de los ejidatarios, sobre todo en los terrenos que se adjudicaron los ex comisarios.— Juan Antonio Osorio Osorno