Problemas con la electricidad en dos comisarías de Progreso

Incomunicados inician semana

PROGRESO.– Las comisarías de Chelem y Chuburná permanecían ayer sin energía eléctrica, sin servicio de internet y telefonía celular lo que ocasionó numerosos problemas a los habitantes, comunidad extranjera residente en esos dos puertos, así como a los temporadistas que se encuentran en sus casas de playa.

Desde el fin de semana pasado hay problemas en el suministro de electricidad, se registran constantes fallas, variación en el voltaje y apagones que también afectan a la zona industrial de Yucalpetén, donde hay congeladoras, fábricas de hielo y astilleros.

Por la falta de energía eléctrica los habitantes de las dos comisarías también padecieron de falta de agua potable, los cárcamos de rebombeo no pudieron abastecer las casas, restaurantes, pescaderías, panaderías y otros negocios, lo que causó serios problemas para obtener el vital líquido.

Ayer lunes, el suministro de la energía eléctrica se suspendió a las 9 de la mañana y se restableció a las 6:30 de la tarde, durante más de horas los habitantes se quedaron sin ese servicio y por consiguiente tampoco hubo abasto de agua potable porque los cárcamos no pudieron funcionar.

Sin clases

Asimismo debido a que no había electricidad tampoco hubo señal telefónica, los celulares no funcionaron, no entraban ni salían los mensajes de WhatsApp , lo que causó problemas a los estudiantes que toman clases de manera virtual ya que no pudieron conectarse.

Electricistas de la Comisión Federal de Electricidad explicaron que la energía eléctrica se suspendió para que se realizaran diversos trabajos de mantenimiento a las líneas de baja y alta tensión, y que una vez concluidos, ya no habría más problemas en el suministro de la electricidad.— GABINO TZEC VALLE

DiariodeYucatan