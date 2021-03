Procedimientos para la vacunación contra el Covid-19 en Yucatán

Las vacunas contra el Covid-19 ya están disponibles en México y pronto podrás aplicártela junto con toda tu familia. Para que puedas facilitar el procedimiento, te invitamos a conocer los procedimientos administrativos que se deben seguir en el Estado de Yucatán.

Requisitos para poder tener la vacuna

Si en este momento tienes la edad para vacunarte o cuentas con un familiar que califique para recibirla con prontitud, debes prestar atención a los requisitos que a continuación mencionaremos.

Inscripción al sitio oficial

Para recibir la vacuna, es necesario registrarse en el siguiente enlace: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

En este portal tienes que proporcionar tu Clave Única de Registro de Población (CURP) y un número de contacto, con el que te puedan notificar el momento para la aplicación de la vacuna.



Comunicado de fecha y hora para la aplicación



El registro en línea ayuda para que los funcionarios públicos puedan programarte una cita para tu vacunación. No te presentes sin cita, pues, de lo contrario, no te van a atender. Garantiza tu vacuna mediante el registro online. Posteriormente, te llamarán al número de contacto que estableciste para brindarte información sobre la clínica a la que debes asistir y la hora.



¿Es necesario proporcionar el comprobante de domicilio?



No es necesario aportar el comprobante de domicilio, pero sí se debe llevar la credencial de elector INE o cualquier identificación oficial.



Observaciones adicionales

Si vas a presentarte para la aplicación de la vacuna, considera que no debes presentar síntomas de Covid-19 en ese momento. Llega a tu cita por lo menos con 15 minutos de anticipación y, después de la administración, deberás permanecer 30 minutos en observación.



Recuerda que la aplicación se realiza en dos ocasiones, así que, si ya te pusiste la primera dosis, debes esperar a que te avisen vía telefónica para el refuerzo.



No necesitas seguir procedimientos administrativos complicados para recibir tu vacuna. Sin importar tu edad, debes estar atento a las indicaciones que se brinden para la vacunación. Pronto Yucatán volverá a la normalidad si asumes tu responsabilidad al cuidarte y al vacunarte.

¿Cómo son los procedimientos administrativos para la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Yucatán?



Yucatán necesita del turismo y el comercio para su reactivación económica. Seguro que tú también tienes deseos que todo vuelva a la normalidad. Por ello, es adecuado que demos seguimiento al proceso de vacunación en el estado. Veamos algunos datos.

¿Cuántas vacunas se han recibido?

A Yucatán han llegado aproximadamente 87 000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, fabricadas por la farmacéutica Pfizer. El 17 de marzo de 2021 arribaron al estado casi 11 700 vacunas adicionales. Estarán disponibles para el personal de salud que atenderán a los enfermos y a quienes harán la aplicación de estas. También se dará prioridad a los adultos mayores que cuenten por lo menos con 60 años cumplidos.



Número de aplicaciones



La vacunación ha avanzado a un ritmo considerable. Por ejemplo, nos podemos percatar de los siguientes datos sobre las dosis que ya han sido aplicadas en Yucatán en los principales municipios.

En Motul se han aplicado 1613 vacunas

En Valladolid han puesto 1 250 unidades

Conkal ha realizado 535 aplicaciones

Sectores de la población que ya han recibido la vacuna



Hay disponibilidad de vacunas para todos los habitantes de Yucatán que cuentan con más de 60 años, y pronto se ampliará el sector de ciudadanos a vacunar.



También se han incluido dentro del grupo de personas a los servidores de la nación y a quienes participan en el Sector Salud, los cuales serán vacunados por el personal de enfermería. Estos funcionarios ameritan ser vacunados por estar expuestos a contagios, debido a sus actividades a favor de la ciudadanía.