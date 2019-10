Productor de leche yucateco le responde a Derbez su “sarta de tonterías”

MÉRIDA.-Luego de que se difundió un vídeo en el que Eugenio Derbez promueve dejar de consumir leche de vaca, un productor yucateco decidió responder a su “sarta de tontería“.

Se trata de Wilmer Manuel Monforte Marfil, propietaria del rancho “El chaparral”, en Sucilá, comisaría de Tizimín.

A través de un texto publicado en su muro de Facebook, el ingeniero agrónomo zootecnista describió parte del proceso de crianza de las vacas lecheras, comenzando con el parto de “Panchita”, “una hermosa vaquillona primeriza”.

A lo largo de su texto, Monforte Marfil invita al actor a visitarlos y conocer los procesos que se siguen en los ranchos de lechería tradicional.

“No todo lo que te dijeron que repitas como loro es verdad. Acá como en muchos ranchos de lechería tradicional no separamos definitivamente a los becerros de las mamás y mucho menos los mandamos al matadero en sus primeras horas de nacido. Lo que tenemos es una especie de guardería”, se lee en el texto.

“Las personas que trabajan con nosotros tienen familia; hijos que requieren comida, educación y salud y nosotros solo tenemos este medio de vida para aspirar a darle a los nuestros una vida mejor”, agrega el “post”.

“La leche es un gran alimento. ¿ Sabías tu que hay niños que nacen con intolerancia a la leche materna y a otras fórmulas? Bueno pues para que te enteres estos bebés estuvieran muertos si no fuera por la leche de una cabra. ¡Sí, así como lo oyes! Aquí mismo hemos podido auxiliar a algunos que crecieron sanos y fuertes gracias a la leche de cabra. ( Espero que su cerebro esté mejor desarrollado que el tuyo)”.

Según los archivos de El Diario, el ingeniero Monforte Marfil es productor de ganado vacuno, borregos y cabras, y produce quesos que vende directo al cliente en unos expendios que abrió a la vera de la carretera a Sucilá, Valladolid y en varios puntos de Quintana Roo.

“Espero con el favor de Dios que la gente que escuchó la sarta de tonterías que dices en tu comercial no te haga caso y me siga comprando mis productos, espero en Dios me siga dando la oportunidad de CONVIVIR CON PANCHITA,LA SUIZA, LA GRINGA, LA PINTA, LA GORDA y todas mis vaquitas”.