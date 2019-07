Profeco investiga cobro excesivo de la CFE a septuagenaria de Poxilá

UMÁN.- El lunes, Casiana Poot Pech, de 75 años de edad y vecina de la comisaría de Poxilá, denunció que aunque solo tiene dos televisores y un refrigerador, su recibo de luz llegó con una cifra exorbitante; le solicitaban el pago de 8,031 pesos cuando en bimestres anteriores pagaba entre 200 o 300 pesos.

Te puede interesar: De 300 pesos a 8 mil, septuagenaria pide ayuda por elevado recibo de luz

Representantes de la Profeco responden al caso

De esta manera el cobro excesivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedó en evidencia, razón por la que los representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) visitaron a la septuagenaria.

El informe lo difundió en Facebook Sisely Burgos Cano, delegada de la Profeco en Yucatán. En su cuenta expresó que la procuraduría conoce la situación y ya tomó cartas en el asunto.

“Terminando la jornada laboral acudimos de manera oportuna la encargada de despacho de la Profeco junto con jefes de departamentos al llamado en redes sociales de la Sra. Casiana Poot Pech, habitante de la comisaría de Póxila, municipio de Umán para brindar apoyo legal, recabando información a la denuncia correspondiente por el exceso de cobro en el recibo de luz, atendiendo de manera personal por el grado de vulnerabilidad de la señora de la tercera edad en que se encuentra. La Profeco es una institución que brinda protección y está al alcance de los ciudadanos”, expresó.



Le llega recibo con cobro excesivo

Hace dos días, totalmente angustiada, la señora Casiana Poot acudió al ayuntamiento para solicitar ayuda.

Lee también: La CFE reforzará el suministro en Yucatán

“Nunca me había pasado que me llegue el recibo de luz por esa cantidad, fui a la comisión y ahí solamente me dijeron: tienes el resto de julio para juntar tu dinero y me pagues, es por eso que vine al ayuntamiento a pedir apoyo, porque soy viuda y tengo una pensión. No puedo pagar esa cantidad, incluso ni me ha llegado la pensión de las personas de la tercera edad para que me ayude con ello”, explicó la septuagenaria.

Le habrían dejado “un medidor malo”

“En la comisión saben que el problema se dio cuando hace un mes se quemó eltransformador de corriente de la esquina. Lo que hizo que llegará el corto a la base de mi medidor. Los de la comisión controlaron el corto y después me colocaron de nuevo el medidor, solamente me dijeron que tengo que comprar una nueva base para que me pongan un medidor nuevo, porque el que me dejaron giraba como loco”, argumentó.