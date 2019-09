Profesor denuncia maltrato de la Policía de Oxkutzcab

Asegura que se siente perseguido por la corporación

TEKAX.— El profesor Ceferino Góngora Vega, supervisor escolar de la Zona 002, señala que en los últimos días ha sido víctima de malos tratos de policías municipales de Oxkutzcab, por lo que interpuso una demanda contra la corporación de ese municipio.

Con el número de querella 1245/2019, el mentor, vecino de Oxkutzcab, espera ya no tener más problemas con los agentes, pues, dice, se siente “perseguido”.

Llamado

“Hago un llamado al alcalde Raúl Romero Chel (de Oxkutzcab) para que ponga orden en la corporación policiaca y les den cursos de cómo tratar a un ciudadano”, señala el quejoso.

“La primera vez que fui abordado por la Policía me quitaron las placas de mi auto; me dijeron que yo estaba mal estacionado, los agentes no me dieron ninguna notificación, cuando iba a denunciar el robo de las placas en Mérida, me sugirieron que pregunte en la comandancia, y efectivamente allá estaban, las pedí y de forma grosera los agentes me dijeron que tengo que pagar 2,000 pesos, pero al final de cuentas el juez, después de escucharme, me redujo a 500 pesos la multa.

“La segunda vez que se presentó otro maltrato con la Policía fue días posteriores: suena mi teléfono, me orillo para estacionarme para contestar y cerca había una patrulla, la cual me prende las luces. Terminando de hablar sigo mi camino, los rebaso, me voy hasta el mercado municipal, en eso se bajan dos oficiales estatales y argumentan que yo estaba ebrio, pues según ellos manejaba en zigzag”.

Supuesta agresión

“Trataron de arrestarme, pero al defenderme le dijeron a los agentes municipales que me retiraran las placas, a lo cual me opuse y me agredieron físicamente…

“Como ésta, así han sucedió varias ocasiones”, asegura Góngora Vega.

“La última vez se dio el pasado 13 de septiembre, cuando caminaba sobre la calle 53 del centro de la ciudad (Oxkutzcab). Al llegar al cruzamiento con la 46, al tratar de subir a la acera para continuar por la misma calle, dos agentes policiacos, una mujer y el otro hombre, de forma prepotente se acercan y me dicen que no hay paso. Yo solo les dije que iba a retirar dinero al cajero que está frente al parque, ya que me estaba yendo a Mérida. Les pedí el favor que me dejaran pasar porque se me hacía tarde. Al tratar de seguir mi camino me jalaron de un brazo y me lo doblaron, me hincaron e intentaron golpearme. Al fijarse ellos que venía gente me soltaron.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo atropellos de los uniformados?”, expresa el docente.

“Hago un llamado al alcalde para que ponga orden en esta corporación policiaca, no salen de una y ya se meten en otra, por eso puse mi demanda en el Ministerio Público de esta ciudad de Tekax”, indicó Góngora Vega en alusión a la polémica muerte de un reo en la cárcel de Oxkutzcab, hecho que derivó en los desmanes en el Palacio de esa ciudad, el pasado 28 de agosto.— Arnulfo Peraza Rodríguez