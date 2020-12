Progreseños inclusivos: Participan en un curso virtual de lenguaje de señas

PROGRESO.— “Que podamos dedicarles un momento, y cambiarles el sentido, eso es inclusión, pero la ejecuto yo al hacer un cambio”, resaltó la presidenta del Instituto de Capacitación, Servicios de Interpretación y Traducción de Lengua de Señas del Sureste (Incapsi-ls), Cristina Puga May, luego de dirigir el curso virtual “Sensibilización, Cultura de Discapacidad y Lengua de Señas Mexicana”, el cual fue respaldado por el ayuntamiento de Progreso por segunda ocasión en este mes, de acuerdo con un boletín.

En representación del alcalde Julián Zacarías Curi, el titular de la Unidad de Comunicación Social, Herbert Santiago Pech Baquedano, agradeció a Incapsi-ls su acercamiento con el Ayuntamiento, a través de la dependencia, y así poder brindar dos cursos virtuales.

El primer curso se impartió a funcionarios los días 10, 11 y 12 de noviembre, en tanto que el segundo fue para ciudadanos los días 23, 25 y 27 del mismo mes, en el Día Nacional de la Persona Sorda.

En el último curso participaron 30 ciudadanos, quienes coincidieron cuan importante es que la sociedad aprenda la Lengua de Señas Mexicana para poder comunicarse e incluir a las personas con discapacidad auditiva.

La participante Perla Solís externó que “siempre me había llamado la atención el tema de la inclusión, sobre todo el lenguaje de señas, ya que conozco a un joven con el que he intentado comunicarme, él trabaja en un establecimiento al que voy con regularidad y he querido agradecerle sus atenciones o simplemente saludarlo”.

Por su parte, el joven Édgar Contreras dijo que “soy licenciado en Trabajo Social y considero trascendental conocer más sobre la lengua de señas. Agradezco la oportunidad que nos dieron para conocer sobre el tema”,

Respecto a Incapsi-ls, es una asociación que tiene el objetivo de capacitar, promover, difundir y profesionalizar la Lengua de Señas Mexicana en los diferentes ámbitos de la sociedad, así como brindar servicios de interpretación procurando un perfil adecuado del intérprete.

Durante ambos cursos, también instruyeron el doctor Juan Carlos Vega Palma y Luisa del Carmen Camargo Santos, respectivamente.

Interés Tema

El titular de la Unidad de Comunicación Social, Herbert Santiago Pech Baquedano, agradeció la participación.

Sensibilización

“Nos da gusto saber que hubo interés por el curso y que lo concluyen con mayor sensibilización. Estaremos trabajando para ser un Ayuntamiento cada vez más incluyente”, indicó.