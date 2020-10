Progreso amanece con llovizna y poca actividad por la amenaza de ''Delta''

PROGRESO, Yucatán. – La alerta que se difundió ayer martes de que el huracán "Delta" dejaría sentir sus efectos desde temprano en las costas de este puerto y sus comisarías, propició que la mayoría de los comercios no abrieran, debido a las lluvias y vientos que se esperaban.

El puerto amaneció este miércoles con cielo nublado y llovizna intermitente, con pocas personas en las calles, con las playas y el malecón desiertos, los pescadores permanecieron en sus casas pues sus embarcaciones fueron aseguradas desde el lunes y martes. El mar esta tranquilo, no se alejó y tampoco se ha desplazado a tierra.

Debido a que se esperaba que hoy amaneciera con fuerte aguacero y vientos, el mercado municipal no laboró. Frank García Gómez, presidente de la Unión de Locatarios señaló que las condiciones climatológicas si permitían laborar la central de abastos, pero el Ayuntamiento ordenó desde el martes que hoy miércoles no laborara (el mercado).

Aspectos del puerto de Progreso, este miércoles 7 de octubre de 2020.- (Foto: Gabino Tzec Valle)

Las estaciones de combustible de la ciudad no dieron servicio por la mañana, los trabajadores indicaron que tenían órdenes de no poner en funcionamiento las bombas, lo que causó problemas a numerosos conductores e incluso hasta patrullas de la Policía no pudieron cargar gasolina.

Hay desabasto de pan, pues muchas panaderías no laboraron, sus encargados dijeron que no se presentaron los panaderos. En las tortillerías se informó que en previsión por el mal tiempo no laborarían.

En los albergues que funcionan en las escuelas hay damnificados por las lluvias, los autobuses realizan recorridos para desalojar a las personas que tengan sus viviendas inundadas. Personal de Protección Civil y la policía municipal también recorren la ciudad y comisarías para apoyar a las familias que requieran ayuda.