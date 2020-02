Progreso, escaso de medicinas

Ni para pacientes que acuden solo a su control hay

Comunidades

PROGRESO.— Derechohabientes de los servicios del Seguro Social y el Issste pasan apuros por la falta de medicamentos en las farmacias de esos institutos.

En los últimos días se han incrementado las quejas de personas que van a consultar y luego, al acudir a las farmacias de esas clínicas para surtir las recetas les dicen que “las que le recetaron” no hay en existencia.

Otros derechohabientes comentaron que en la farmacia del IMSS a donde acuden muchas personas a consultar, los encargados solo se limitan a decir que no hay medicinas recetadas, que retornen otro día y que no pasa nada si no se aplican los medicamentos.

Ni siquiera para los que acuden solo para control hay medicinas.— G.T.V.

Quejas Carencias

Cada vez son más lugares del país donde se denuncia la falta de medicamentos.

Ni siquiera urgencias

El sitio Panamá Post publicó en enero que de los 31 estados mexicanos, 24 presentan desabasto de medicamentos y escasez de personal. Incluso en Chihuahua Urgencias cerró por 36 horas, quedando solo disponible para “códigos rojos”.

Síguenos en Google Noticias