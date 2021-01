Progreso invertía subsidio policíaco en equipo y curso

“Retroceso” en seguridad

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, afirmó que la desaparición del programa federal Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) afecta de manera directa a todas las corporaciones del país y será un retroceso que marcará y perjudicará todos los avances logrados en tecnología y equipamiento, los cuales sirven para el combate a la delincuencia organizada.

Indicó que en Progreso será notoria la afectación porque ese recurso se destinaba para el fortalecimiento en infraestructura, equipamiento y capacitación (del cuerpo policíaco).

Apenas en septiembre pasado, a través de dicho programa, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso recibió 168 camisas, 168 pantalones, 168 gorras, 168 quepis (gorras militares), siete chalecos balísticos (que absorben el impacto de balas y esquirlas), 168 pares de botas, 168 fornituras, 22 pares de rodilleras, coderas y guantes tácticos, 22 gafas, chalecos y pasamontañas tácticas.

“Es muy palpable el beneficio, ya que se cuenta con equipo personal de calidad, así como equipo de protección de última tecnología, con equipo móvil equipado para todo terreno y uno de los temas más importantes es la capacitación constante de los elementos”, dijo el alcalde.

Añadió que sin el apoyo no se afectan planes sino a la sociedad en general, “derivado de que podemos contar con los elementos, pero si no contamos con equipos móviles, equipo personal de protección, con uniformes o con las herramientas adecuadas para brindar a la sociedad la seguridad y la vigilancia preventiva que se requiere (no se puede prestar servicios)”.

Zacarías Curi afirmó que todas las corporaciones municipales subsisten con los presupuestos asignados para aplicar durante el año.

“Pero quiero hacer mención que una de las direcciones que forma parte del Ayuntamiento y que más cuesta es la Dirección de Seguridad Pública, así que todos los subsidios fortalecen lo programado para el gasto corriente de la dirección”, destacó.

Por último, el primer edil resaltó que “la Policía Municipal está comprometida con la seguridad de los ciudadanos de Progreso, y (los oficiales) son principalmente responsables por la prevención de la delincuencia y la respuesta ante el delito, tales como el patrullaje móvil o a pie en las calles, la respuesta a llamadas urgentes de la ciudadanía y el mantenimiento del orden público”.— Iván Canul Ek

Impacto estatal

76.7 millones de pesos federales menos recibirá la entidad este año, por la desaparición del Fortaseg, declaró el gobernador Mauricio Vila Dosal el 19 de diciembre de 2020, cuando se reunió con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la Federación, Arturo Herrera Gutiérrez.

6 millones de pesos del Fortaseg recibió el Ayuntamiento de Progreso en 2020, según informó el director de la Policía Municipal, Emilio Caamal Gutiérrez, el 12 de septiembre pasado.