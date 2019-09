Promesas y dudas en Tizimín

Explicaciones de antorchistas por lotes en Tizimín

TIZIMÍN.— Daniel Osorio García, ex líder regional del Movimiento Antorchista, y Gustavo Tinoco Sánchez, quien ahora ocupa ese cargo, acudieron ayer a hablar con los colonos por los lotes que ocupan.

Gustavo Tinoco les dijo a los vecinos que se quisiera que todos los servicios llegaran más rápido, pero “siempre hay una situación”. En este momento, añadió, las cosas son más difíciles para cumplir el proyecto prometido.

Daniel Osorio, quien ahora se presentó como líder del Movimiento Antorchista en Quintana Roo, señaló que se han dicho chismes, pues desde un principio se les acusó de invasores y ladrones.

“Nunca se comprobó nada, yo vengo con ustedes y los que me conocen saben que hemos hablado bien, recuerdo que llegamos y fundamos la colonia. Lo hicimos no porque seamos una inmobiliaria, sino para apoyarles”, dijo a los colonos.

Dijo que algunas personas hicieron “chanchullo” porque teniendo un terreno pedían que se les asigne otro.

“Nosotros no quitamos terrenos, solo se les retiraba a los que no venían. Incluso ahora no se le ha quitado a nadie. Nosotros no somos gente ingrata que piense con los pies, nosotros queremos que la gente tenga un lugar dónde vivir con condiciones mínimas”, afirmó Osorio.

“Por eso les pedimos que se vengan a vivir aquí. Si no lo hacemos no nos van a dar los servicios de manera inmediata. No puedo obligar al Ayuntamiento o a la Federación”, aseveró.

“Vamos a seguir la regularización hasta donde tope”, recalcó.

Señaló que ha habido atrasos en los documentos, “pero es por el cambio de gobierno”. Les explicó que cuando se tengan los documentos se tiene que hablar con el comisariado ejidal para que haga una convocatoria de asamblea de formalidades especiales para todos aquellos que se quieran convertir en parcelarios para desincorporar la parcela que está a su nombre.

Al final hubo dudas de la gente, por lo que Daniel Osorio se comprometió a firmar constancias de posesión a los que hayan liquidado su lote y entregarles además la carta de finiquito. Se hará en una asamblea el 27 de octubre o el 3 de noviembre.— Wendy Ucán Chan