“Promete” el Día de las Madres buenas ganancias en Tizimín

TIZIMÍN.— Para el próximo lunes 1, Día de las Madres, los comerciantes confían en que haya un aumento en las ventas de hasta de un 80%, después de la mala racha que tuvieron hace un año tras el cierre de sus establecimientos debido a la pandemia por el coronavirus.

En las florerías, joyerías, tiendas de regalos, línea blanca, ropa y calzado ya se comienza a registrar movimiento y anunciar descuentos por la cercana celebración del Día de las Madres.

Incluso hay florerías que reportaron que desde ayer comenzaron a recibir encargos de arreglos florales cuyos precios van desde los 100 hasta los 500 pesos para esa memorable fecha.

En los establecimientos dedicados a la venta de plásticos se están comprando por mayoreo trastes de todos los tamaños y colores para revender o para regalar por autoridades municipales de comunidades cercanas, candidatos o integrantes de asociaciones civiles.

El panorama pinta bien para el comercio, hay buenas expectativas y sienten que este año les irá mejor, según manifiesta Esteban Osorio Rosado de la florería “Romance”.

Según dijo, este sábado le llegará una remesa de flores con amplia variedad con las que tiene planeado comenzar con los arreglos para vender el Día de las Madres.

Habrá arreglos florales desde 60 hasta 700 pesos, de acuerdo al tamaño, la cantidad de flores y el tipo.

Patricia Cemé Sánchez encargada de una tienda de regalos dice que esperan un repunte de ventas a partir de este sábado, por ahora ya tienen encargos a mayoreo de trastes.

Ni en línea

Dijo que el año pasado ni en línea se pudo vender, no solo no les permitieron abrir sino que tuvieron miedo que no haya la respuesta de la gente por lo tanto no se compró mercancía.

Sin embargo dice que confían en que las ventas en esta vez sean hasta de un 80%.

Lisandro Güémez Puc, propietario de una florería señala que desde ayer se comenzaron a registrar encargos para el 10 de mayo, y esta vez estarán conservando los mismos precios.

Ofrecerán la pieza de rosas rojas desde $25, hasta arreglos que van de los 70 hasta los $500 en variedad de flores tales como claveles, girasoles, lilis, entre otros.

Por su parte, César Tuz Cuxim presidente de la Canaco, indicó que con el semáforo en amarillo las actividades ya se van restableciendo poco a poco y todo parece indicar que será una fecha prometedora, pues la mayoría de los negocios ya se surtió y ofrece descuentos.

“Lo vemos muy alentador y esperamos que las ventas comienzan a repuntar a partir de este fin de semana”.

Lamentó que no se pueda realizar la expo por el Día de las Madres, pues podría propiciar contagios masivos de Covid-19, sin embargo dijo que ojalá se pueda hacer la expo por el Buen Fin.— WENDY UCÁN CHAN