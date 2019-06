Promueven la inclusión laboral

UMÁN.— La asociación Construyendo Vínculos de Oportunidades impartió una plática informativa a personas con discapacidad de este municipio, con el objetivo de dar a conocer el trabajo de vinculación que realizan, para desarrollar las capacidades laborales de las personas con discapacidad.

En el auditorio municipal y ante un grupo de personas con discapacidad, la asociación Construyendo Vínculos de Oportunidades dio una plática informativa sobre las actividades que hace para buscar la inclusión laboral y vínculos para que los discapacitados puedan trabajar.

“Tener una discapacidad no es cualquier cosa, es un reto que no es para cualquier persona pero en nosotros está el poder salir adelante; yo al igual que ustedes he padecido la discriminación y el rechazo de las personas, lo cual me sirvió como un desafío para salir adelante; ya que es muy fácil caer en la depresión que es nuestro enemigo número uno pero podemos superarlo”, dijo el presidente de la asociación, Jesús Campos Hernández.

“Es por eso que en la asociación buscamos vincular el empleo con las personas con discapacidad con la capacitación e impartición de talleres, sembrando esperanzas porque debemos sembrar espíritu de lucha siendo ejemplo de que si nosotros como personas con discapacidad podemos, los demás también; así que los interesados pueden contactarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página https://www.construyendovinculos.com/contacto concluyo Campos.— Carolina Uc