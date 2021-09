Proponen bajar 50% a sueldos

Coinciden en que Progreso necesita mejores camiones

PROGRESO.— Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) local, y Enrique Sánchez Sánchez, delegado de la Cámara Nacional de Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán, calificaron de acertados las propuestas y los compromisos que Julián Zacarías Curi hizo anteayer al tomar posesión como alcalde para un segundo trienio.

Sobre el anuncio de que se hará un estudio de factibilidad para modernizar el transporte público, ambos directivos dijeron que los progreseños y visitantes se merecen autobuses en buen estado y en consonancia con el desarrollo de la ciudad.

Sánchez González indicó que los autobuses son antiguos y no están en buenas condiciones, y eso causa que mucha gente no los use y compren motos aunque se expongan a accidentes.

Opinó que para los transportistas, renovar unidades es comprar autobuses que saca de circulación la Alianza de Camioneros de Mérida, no invierten, así que el plan de la Comuna es acertado.

Sánchez Sánchez, a su vez, dijo que los habitantes y los canadienses que pasan largas temporadas en los puertos progreseños merecen tener autobuses modernos que darán una mejor imagen.

Del anuncio de que bajarán los sueldos de los funcionarios de primer nivel, Sánchez González afirmó que debe ser del 50% de los sueldos del trienio pasado, y Sánchez Sánchez dijo que es necesario para no abultar la nómina y para el manejo eficiente del erario para los servicios públicos que se necesitan.

En cuanto a la propuesta del alcalde de promover la marca Progreso en Yucatán, México y el extranjero, ambos dirigentes dijeron que será de mucho beneficio para todos los sectores.— g.t.v.