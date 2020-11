Proponen cambios viales en Valladolid

Sector turístico de Valladolid espera respuesta del edil

VALLADOLID.— Asociaciones empresariales pertenecientes al sector turístico están en espera de la respuesta a una contrapuesta del Plan de Reordenamiento Vial que enviaron al alcalde Enrique Ayora Sosa para que considere los tiempos de descenso y ascenso que tardan los camiones y autos turísticos para que sus pasajeros puedan recorrer sin prisas el Centro Histórico.

La Cámara de Comercio de Valladolid (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana de Valladolid (Coparmex), la Asociación de Hoteles y Hostales de Valladolid y los Prestadores de Servicios Turísticos del Centro Histórico (Presemtur) enviaron la propuesta el 4 de noviembre al primer edil, donde los empresarios nuevamente ofrecen a las autoridades realizar estudios técnicos para determinar los espacios que ocuparían los camiones para estacionarse en el Centro Histórico, a fin de evitar caos vial.

Los empresarios consideran que el reordenamiento vial fue una imposición municipal, ya que no se consultó a la población en general y a los empresarios cuyos negocios se ubican en el Centro Histórico.

Dicen que este tipo de medidas no apoyan a la reactivación del sector, sino que la falta de tiempo ocasiona que los operadores y agentes turísticos prefieran no quedarse en esta ciudad.

Willy Ortegón, presidente de la Canaco, recordó que no es la primera vez que las asociaciones se enfrentan a esta situación, pues el tema ha sido muy controversial en varias administraciones.

Explicó que en la administración de la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante intentaron imponer los cambios de manera abrupta, lo que ocasionó el descontento de prestadores de servicios turísticos que dejaron de visitar la ciudad.

Ante ese contexto, los empresarios se organizaron para presentar una contrapropuesta para el reordenamiento vial, donde en un análisis técnico que realizaron ingenieros en los primeros cuadros de la ciudad, se delimitaron los espacios que ocuparía cada camión, con el fin de evitar caos vial, una de las principales quejas ciudadanas.

Medidas

El estudio, que fue aceptado por Ayora Sosa, que en la administración de Alpha Tavera era director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, determinó para esos años que de 25 autobuses que llegaban a estacionarse al Centro Histórico, el espacio solo permitía como máximo 12. Sin embargo, por la pandemia y el anuncio del reordenamiento se permitió que los transportes turísticos solo estacionen en el Centro Histórico, con el fin de que los pasajeros desciendan y disfruten la visita de cortesía en la ciudad.

El presidente de la Canaco expresa que la situación por la pandemia ha hecho que los operadores y agentes turísticos sientan que la visita de cortesía se ha quedado muy limitada de tiempo, debido a que al buscar lugares aledaños para hacer el ascenso hace que los recorridos sean muy apresurados, lo que derivó a que muchos de estos prestadores de servicios opten por seguir de largo a destinos como Chichen Itzá o Ek Balam.

“Lo que no entendemos, es que si antes percibió que las cosas no se pueden manejar de forma tajante y aceptó la propuesta siendo director Obras Públicas, porque ahora siendo presidente municipal no se abre al dialogo. Pienso que cree que es un capricho para nosotros, pero la realidad es que los beneficios reales están también en las tiendas que se encuentran en la calle 39, por que el turista ya no solo recorre el cuadro principal de la ciudad, sino que también se toma el tiempo para conseguir otro tipo de artículos como ropa, calzado o algún componente electrónico”.

Parte de la preocupación de los empresarios procedía por la cuestión de que: “¿por qué ahora que estamos en un Plan de Reactivación Económica se están aplicando medidas tan extremas?, las cuales en vez de beneficiar a la ciudad en su promoción, buscan alejar a los turistas que inconscientemente realizan publicidad por medio de lo que comparten en sus redes sociales”.

Según datos de los empresarios antes de la pandemia, el centro histórico de la ciudad recibía a 25 vanes y 15 autobuses en los horarios matutinos, y en los vespertinos recibían un total de 20 vanes y 20 autobuses. Actualmente con la pandemia esos números han reducido en un 15 %, lo cual quiere decir que pudieran estar 8 autobuses o en dado caso que solo sean vanes serían 14.

La propuesta de los empresarios es permitir el estacionamiento de los autobuses y camionetas cuidando el distanciamiento social y ofrecer 18 espacios para autobuses o dos “vanes” por cada autobús en espacios señalados, como la calle 41 con 42, la 40 entre 39 y 41, la 39 entre 42 y 40 y la calle 42 entre 39 y 41. Los empresarios exhortan a las autoridades que “es importante recordar la necesidad de brindar espacios y facilidades al turismo, ya que dispone de poco tiempo, pues el destino de Chichén Itzá y Valladolid es ofrecida como cortesía de un paquete como ciudad emblemática y pueblo mágico”.

La propuesta finaliza puntualizando de que “este sentir no es únicamente de quienes dependen directamente del turismo como por ejemplo tiendas artesanales, hoteles, restaurantes, artesanas del Centro Artesanal, los proveedores artesanos de cada negocio, sino que también la afección llega a quienes no dependen directamente de este sector, como son neverías, zapaterías, tiendas de ropa, taxistas, tiendas de línea blanca, etc.”[…] “Si no hacemos que el turismo y quienes lo promueve y lo trae a nuestra ciudad encuentren todas las facilidades, nos veremos en serios problemas, pues será la gota que colapsará la economía de nuestro municipio, ya que propiciaría el cierre de más comercios establecidos y perdida mayores de empleos”.— MARCO AGUILAR ÁLVAREZ