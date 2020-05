Protestan contra la CFE

Unos 30 vecinos de Pisté se quejan por altos cobros

PISTÉ, Tinum.— Numerosos vecinos de esta comunidad se manifestaron en la entrada de la oficina de la CFE por las altas tarifas en sus recibos de consumo.

Los inconformes indicaron que “ya basta” que la empresa productiva del Estado atropelle los derechos de la gente y quiera cobrar elevados costos por el servicio. Algunos con pancartas en mano, unos 30 vecinos acudieron desde las 6:30 de la mañana a las oficinas de la CFE que funcionan a un lado de la carretera que cruza en la comunidad, debido a que los recibos de muchos de ellos llegaron con altos precios y “no pueden entender lo que está pasando”.

Los afectados comentaron que su enojo se debe a que la mayoría tendrá que pagar hasta 300% más de su consumo habitual, lo cual consideran que es un “robo”.

Los manifestantes dijeron a manera de ejemplo que el recibo de una familia normalmente llega en $200, pero ahora pagará tres veces más, es decir $800; sin embargo, hay casos exorbitantes, lo cual no puede pagar la mayoría porque no coincide con el consumo y no tienen dinero, sobre todo, por la crisis por la pandemia.

Alrededor de las 8:30 de la mañana los inconformes se retiraron luego que un empleado de la CFE salió y les pidió que cada usuario llevara sus recibos e identificación del INE para que se verifique su consumo.

Con esa promesa, los manifestantes decidieron irse, ya que según ellos, su intención no es crear problemas, sino que resuelvan el problema de los altos cobros, de modo que todo dependerá de la respuesta que posteriormente ofrezcan los directivos de la CFE.

También advirtieron que no pagarán por el momento sus recibos hasta que tengan una respuesta.— Juan Antonio Osorio Osorno