Protestan derechohabientes del Issste por el deficiente servicio médico en Ticul

TICUL, Yucatán.- Un grupo de derechohabientes del Issste se manifestó esta mañana ante la deficiencia en el servicio médico y la falta de doctores en la clínica local.

Los quejosos señalan que hoy jueves solo se otorgaron 9 fichas para consultas y para obtener una los pacientes tienen que acudir desde las 3 de la mañana.

También se quejan de la falta de médicos ya que solo un doctor labora en la mañana, y en la tarde no se ofrecen consultas.

Uno de los derechohabientes afirma que tuvo que dormir en su vehículo para poder ganar un lugar para consultar y obtener medicamentos.

Además, los quejosos aseguran que la directora, a quien no conocen por ser la ciudad de Mérida, no acude con frecuencia y las veces que se presenta lo hace entre las 10 y las 11 de la mañana, y no se percata de lo que pasan los derechohabientes para obtener una ficha incluso bajo las inclemencias meteorológicas.

José Ramírez, uno de los quejosos, indicó que hasta personas de la tercera edad tiene que hacer fila para obtener un lugar para consultar.

El problema, afirman, afecta a cientos de asegurados de la zona.

También invitan a los derechohabientes a que acudan mañana a las 7 de la mañana para una manifestación y hacer un llamado a las autoridades estatales, federales y del sector Salud para que tomen cartas en el asunto.- (Por Sergio Iván Chi Chi).