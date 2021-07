Protestan en oficina del Tren Maya y en Procuraduría

Piden a Fonatur transparencia en un pago de tierras

IZAMAL.— Como anunciaron el jueves 1, unos 20 ejidatarios de Izamal protestaron el lunes 5 ante la Procuraduría Agraria en Mérida y la oficina del Tren Maya en esta cabecera.

Fueron encabezados por José Elías Canché Pisté, conocido como “Tony Canché”, jefe supremo en Izamal de la gubernatura indígena de Yucatán y líder municipal del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados (Munjp).

El jueves 1, unos 200 ejidatarios encabezados por “Tony Canché” llegaron al local del ejido, en la calle 31 entre 32 y 34, porque estaba convocada una asamblea a las 7 de la noche.

Pero el comisario, José Wílliam May Gorocica, dijo que no hay asamblea porque no se firmó la convocatoria debido a que no se acordó cuánto dinero pedirán como indemnización por las 15.32 hectáreas de tierras que el ejido, si lo aprueba la asamblea, cederá para el Tren Maya.

El grupo inconforme pide que gente de Fonatur y del despacho Barrientos y Asociados asista a la asamblea para acordar la indemnización directo con ellos.

A las puertas de la oficina del Tren Maya, los ejidatarios mostraron pancartas que dicen: “Fonatur, pedimos transparencia en el manejo de los recursos en el Tren Maya” y “Fonatur, el ejido de Izamal exige una explicación por no haberse presentado a la segunda (convocatoria de la) asamblea”.

Fredy Basulto y Raúl Aguilar los atendieron y dijeron que Fonatur siempre será transparente en el manejo de los recursos del Tren Maya para obra e indemnización.

En la Procuraduría Agraria, los ejidatarios pidieron la aclaración de las ventas de las tierras donde se ubica el cenote “Jhop-dzoh”, una investigación exhaustiva y la remoción del comisario ejidal de Izamal.— José Candelario Pech Ku