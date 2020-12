Protestan por descuento

Sindicalizados de Valladolid acusan sobre deficiencias

VALLADOLID.— Empleados del Juzgado Civil y de Control Penal afiliados al Sindicato Único de Trabajadores, Profesionistas Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado realizaron manifestaciones por separado en las puertas de sus respectivas oficinas, molestos porque les pretenden reducir de 11 a cinco días el pago del bono que reciben anualmente en los primeros días del mes de diciembre.

Además, denuncian que laboran en instalaciones deplorables, como es el caso concreto del Juzgado Civil y Familiar, en donde incluso según dijeron que no tienen ni papel en los sanitarios, además de que la mayor parte de su equipo de trabajo, como son las computadoras y otros aparatos, están en malas condiciones, y ni ni papel para los oficios ni las carpetas que manejan tienen a su disposición.

Los trabajadores sindicalizados que pertenecen al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, realizaron su protesta en la puerta de su edificio, ubicado en el barrio de Sisal, de ocho a nueve de la mañana, ya que partir de esa hora tenían que entrar a trabajar y lo que menos quieren por ahora es dar motivo para que se tome alguna represalia en su contra.

El movimiento lo hicieron justamente antes de entrar a trabajar para que pudieran explicar que hasta el año pasado recibieron un bono, con el pago de 11 días de salario, cuyas cantidades son variadas de acuerdo al sueldo de cada uno de ellos.

Estos bonos desde siempre se les ha pagado, según entienden ellos como una compensación a las horas extras que trabajan durante el año, en la que en muchas de las ocasiones se quedan hasta después de su horario, sobre todo cuando tienen diligencias que atender.

Ahora resulta que solo les quieren pagar cinco de los 11 días, lo cual consideran injusto porque sienten que les es están quitando un incentivo que les corresponde por el trabajo que llevan al cabo, de modo que no están de acuerdo.

Equipo inservible

Además, los manifestantes de este juzgado denunciaron que no les funcionan varias de sus computadoras, no tienen papel para los oficios, no cuentan con algunos equipos, y herramientas, incluso ni siquiera hay papel en el baño, según exponen.

Los manifestantes tenían en manos algunos carteles con leyendas como “Pago completo del bono, respeto a los acuerdos tomados”, “Darnos los elementos necesarios para nuestro trabajo, juntos somos más”, “Mucho trabajo y prestaciones injustas porque queremos soluciones”, entre otros mensajes.

Luego, alrededor de las 11:30, los trabajadores del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, así como del Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, salieron de sus oficinas y protestaron en la puerta de la sala de oralidad, en demanda de los mismos objetivos los empleados del Juzgado Civil.

Estos empleados solo salieron alrededor de unos cinco minutos, protestaron con sus pancartas, y luego se metieron de nuevo a sus respectivas oficinas, pues era notorio su temor de que se pueda tomar alguna represalia en contra de alguno de ellos por el movimiento convocado por su sindicato en todo el Estado.— Juan Antonio Osorio Osorno

