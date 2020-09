Protestan por un contrato en Valladolid

Transportistas de Valladolid cierran paso de volquete

VALLADOLID.— Decenas de transportistas de materiales, pertenecientes a dos sindicatos locales bloquearon un volquete de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y se manifestaron en la entrada de un predio ubicado a la vera de la avenida Zací Hual, donde la empresa “Ingenieros Civiles y Asociados” (ICA) pretende construir una plataforma como parte del proyecto del Tren Maya debido a que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados (Catem), que tiene el contrato colectivo, los quiere “machetear” con el precio del transporte y contrató los servicios de la CROC.

Carlos May Novelo, secretario general del sindicato de Transporte “Florencio May Noh”, explicó que ICA, que se encargará de la construcción del tramo Izamal-Valladolid, como parte del proyecto del Tren Maya, pretende construir una plataforma en un predio ubicado a unos metros de la carretera de cuota, a la vera de la avenida Zací Hual.

La plataforma se usaría como bodegas de materiales y maquinaria, para lo cual requiere de mucho material o escombro para su realización; sin embargo, los transportistas locales, como los del sindicato “Florencio May Noh”, de la CTM, incluso un grupo local del mismo Catem, se reunieron hace unos días en la ciudad de Mérida para que les otorguen el trabajo.

Los trabajadores locales propusieron llevar el material por 1,400 pesos en un viaje de 19 kilómetros, es decir, del banco ubicado por el camino de Uayma al predio. Pero Catem ofreció $1,050, con lo que los manifestantes afirman que es insuficiente para cubrir los gastos de operación.

En la reunión no se llegó a ningún acuerdo; sin embargo, ayer poco después del mediodía los transportistas bloquearon uno de 10 volquetes de la CROC que transportaba material, en la orilla de la carretera, metros antes de entrar al terreno donde se edificará la plataforma.

May Novelo explicó que le informaron que serían enviados desde la ciudad de Mérida 10 volquetes de la CROC, por lo que no permitieron que se concrete esa labor, de tal modo que no han llegado los otros nueve.

Comentó que Catem es un nuevo sindicato nacional, cuyo líder es el senador Pedro Ases Barba, del partido Morena, quien está tomando decisiones que no favorecen a los trabajadores locales, incluso están pasando por encima de los transportistas locales que pertenecen a su mismo sindicato.

Durante el bloqueo y manifestación de los transportistas arribaron agentes de la Policía Estatal para tratar de resolver el asunto, pero hasta las 3 de la tarde solo se mantuvieron al margen.

“Justicia”

Por su parte, los inconformes advirtieron que no permitirán que otro sindicato haga el trabajo que por justicia, según ellos, les corresponde, por lo que mantendrán bloqueado el volquete en tanto no se llegue a un acuerdo con Catem para que pague los $1,400 por viaje que piden.

Resultan afectados 70 socios de las dos agrupaciones y 140 familias que requieren del trabajo, que por cierto desde hace mucho tiempo no tienen empleo, según exponen ellos mismos.

Al lugar llegó Ángel Méndez Rivera, quien dijo ser secretario del Sindicato nacional de Trabajadores de la CTM, quien brindó todo el respaldo a los transportistas y pidió no claudicar en su objetivo porque el trabajo será para ellos.

Indicó que recorre los sitios donde se llevará al cabo el proyecto del Tren Maya, a fin de cuidar que el trabajo sea para los sindicatos locales de cada municipio por donde pasará el tren, incluso dijo que en Campeche impiden que la Catem lleve al cabo la obra.

Anunció que líderes nacionales del sindicato de la CTM se reunirían en el Estado el jueves para tratar este tipo de conflictos, por lo que insistió a los manifestantes que continúen con su demanda hasta que otorguen el trabajo con los precios que ellos mismos están fijando.— Juan Antonio Osorio Osorno