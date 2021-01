Protocolo Alba por joven con discapacidad desaparecido en Valladolid

Su familia teme que Diego Andrey Alcocer esté en Puebla o Pachuca

MÉRIDA.- El joven Diego Andrey Alcocer de la Rosa, de 19 años de edad, desapareció el pasado 23 de diciembre en Valladolid. Hoy, 22 días después, la Fiscalía General de Yucatán activó el Protocolo Alba para su localización.

El muchacho, quien padece de una discapacidad física e intelectual, salió de su casa en la colonia Flor Campestre en Valladolid, Yucatán, y desde entonces no se ha dado con él.

De acuerdo con su madre, Araceli de la Rosa Martínez, Diego Andrey toma medicamentos. "Hasta ahora me dicen que lo han visto en Puebla y quiere llegar a Pachuca. Ayúdenme a regresarlo a casa para que siga su tratamiento. Pido compartan la publicación para que mi hijo no siga alejándose", publicó en Facebook la mujer el pasado 5 de enero.

El Ayuntamiento pidió que no lo trasladen

Un día antes, sin precisar que estaba desaparecido, el Ayuntamiento de Valladolid publicó en su página de Facebook un mensaje dirigido "a toda la comunidad, comisarías y municipios circunvecinos". En el se pedía que "en caso de verlo pidiendo servicio de transporte, avisar al número o correo electrónico que aparece en la imagen".

En ella se lee: "Soy Diego Alcocer... Tengo una discapacidad intelectual la cual me limita en la toma de mis decisiones. Si me ves en algún tipo de transporte o si te pido que me lleves a algún lugar, por favor NO LO HAGAS".

En 2018 quería llegar a Progreso

Y es que no es la primera vez que el joven se extravía. En abril de 2018, como publicamos, Diego escapó de su casa la mañana del domingo 22 y fue encontrado el lunes por la tarde en Mérida.

El joven estaba en un paradero de taxis colectivos a Progreso, a donde tenía intenciones de llegar para disfrutar del mar debido a que, según sus familiares, “le encanta estar en la playa”.

Aquella vez el muchacho abordó un autobús de la línea Centro en Valladolid y se dirigió a Mérida por la ruta que va a Izamal y sale por Hoctún. Personas que vieron su caso en redes sociales le tomaron una foto en el paradero de taxis a Progreso y, tras confirmar con su familia que se trataba de él, lo distrajeron para que no se vaya. Al lugar llegaron sus padres, Juan Diego Alcocer Guillermo y Aracely de la Rosa.

En esa ocasión, su tía Fátima Alejo Guillermo recordó que unos dos años antes, en 2016, el adolescente escapó también y fue encontrado en El Cuyo. “Estamos buscando un albergue en donde reciba atención médica y profesional, y tenga sesiones de rehabilitación y atención adecuada, pero lamentablemente no hemos encontrado alguno de ese tipo en el Estado”, dijo Fátima Alejo al Diario en 2018.

Teléfonos para dar información sobre Diego Andrey Alcocer

A partir del 8 de enero el Ayuntamiento de Valladolid comenzó a publicar mensajes con la fotografía del joven y la leyenda "Desaparecido". . Para proporcionar información sobre su paradero, se puede llamar a los teléfonos: 800-00-26 237, 9999-30-32-88 y 9999-30-32-50 extensiones 41164/41430. En Valladolid el número del DIF es 9858-56-15-79 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m.) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 9858-56-12-34 (las 24 horas del día).