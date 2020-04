Psicosis en Sacalum por la muerte de tres familiares

Doctora de clínica habría difundido información falsa

SACALUM.— La muerte de tres integrantes de una familia en menos de 72 horas ha generado pánico en este municipio.

Los fallecidos son los hermanos G.F.T, de 62 años; I.F.T, de 44, y el padre de ambos, un nonagenario.

El tripe deceso ha causado polémica en la población, ya que se sospecha que fueron víctimas del Covid-19.

La psicosis se extendió, cuando la doctora de la clínica local, Karen Cauich, publicó en su cuenta de Facebook que hay una bomba de tiempo, ya que tres integrantes de una misma familia habían fallecido y uno más contaba con los síntomas del coronavirus, aunque no se le pudo comprobar.

Tras el caos, un familiar de los tres fallecidos desmintió las versiones y expuso que, de acuerdo con las actas de defunción, la primera muerte ocurrió el pasado domingo por la noche. G.F, de 62, habría fallecido de un infarto fulminante.

“I.F., de 44, perdió la vida anteayer lunes en Cancún, de un infarto al enterarse de la muerte de su hermano, y ayer martes por la madrugada falleció el padre de los dos, de 90 años, pues no aguantó la pérdida de sus hijos”, según la fuente.

La familia lamentó que la gente juzgue sin tener las prueba suficientes.

Entrevistado al respecto, el alcalde Manuel Flores señaló que ayer martes, alrededor de las 10 de la mañana, personal del sector salud acudió a la casa de la familia de los fallecidos, en la calle 27 entre 24 y 26, para tomar pruebas para descartar la presencia del Covid-19.

Sin pruebas

El primer edil explicó que todo este pánico se debió a que la doctora de la clínica se adelantó a dar información sin tener las pruebas suficientes.

Tras los rumores que habrían fallecido por Covid-19, hoy personal del sector salud acudió a fumigar y aplicar la prueba a los familiares.

“Por eso no he emitido un comunicado porque aún no tengo las pruebas suficientes para informar si es coronavirus, mientras tanto seguimos con las mismas medidas de prevención en la población”, indicó el presidente municipal.

Tras las sospechas en esta comunidad, el cerco sanitario del tramo Ticul-Sacalum se instaló a cuatro kilómetros del primer municipio y de manera estricta ya solo dejan pasar a una persona por vehículo y con cubreboca.— Sergio Iván Chi Chi DiariodeYucatán