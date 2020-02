Psicosis por el coronavirus en Valladolid

En Valladolidya no es posible hallar cubrebocas

VALLADOLID.— La llegada de los casos de coronavirus a México ya genera psicosis, al menos en esta ciudad, por lo que muchos se han volcado a las farmacias a comprar sus cubrebocas, pero ya no hay el producto en esos negocios, según se pudo averiguar en una visita que se hizo en esos negocios.

Desde que se supo de la presencia del coronavirus en México, la preocupación entre las familias empezó a surgir y el comentario está en los círculos y redes sociales sobre los cuidados que deben tener, sobre todo por el caso de Cozumel, Quintana Roo, en donde al final se informó que se trató de influenza los dos casos en un crucero.

La gente comenzó a visitar las farmacias desde la noche del jueves y ayer viernes por la mañana, pero muchos no pudieron comprarlo, debido a que se agotó el producto, por lo que han manifestado su preocupación.

Se visitaron varias farmacias de la ciudad en busca de tapabocas, pero se informó que desde el jueves por la tarde ya no había en existencia, sin embargo no se ha visto que alguien lo tenga en la calle, al menos en el centro no se ha visto a nadie que lo porte.

Como medida de seguridad, a pesar que en la entidad no se tienen casos sospechosos, personal de la Jurisdicción Sanitaria número 2, a través de sus módulos y centros de salud recomienda tomar las medidas necesarias de higiene, como lavarse las manos de manera constante, en caso de tener gripa taparse la boca, al estornudar hacerlo cubriéndose con el antebrazo, entre otras cosas, incluso acudir al médico en caso que lo requieran.

En algunos negocios de venta de medicamentos se informó que ya se han hecho otros pedidos de cubrebocas, pero debido a la demanda que hay en la entidad y en otras partes no se sabe con certeza cuándo les llegará.— Juan Antonio Osorio

