¿Qué municipios están libres de Covid-19 en Yucatán?

Próximamente terminará la Jornada Nacional de Sana Distancia promovida por el Gobierno Federal en los “Municipios de la esperanza”, donde no existen contagios ni vecindad con municipios contagiados.

Los "municipios de esperanza"

En México hay 269 "municipios de esperanza" en 15 estados.

El caso de Yucatán

Yucatán todavía está por atravesar su pico de contagios, según declaraciones del gobernador Mauricio Vila Dosal. Hasta el momento, estos son los municipios que están libres de casos de Covid-19.

Celestún Ucú Santa Elena Maní Chapab Dzan Cuzamá Ixil Dzemul Telchac Puerto Telchac Pueblo Yobaín Cansahcab Suma Bokobá Dzilam González Dzilám de Bravo Temax Cantamayec Chacsinkín Chnkom Chapab Cuncunul Dzoncahuich Mayapán Río Lagartos San Felipe Sotuta Tahdziu Sucilá Sudzal Tekal de Venegas Tixmehuac Tunkas Tzucacab Uayma

Dzoncahuich

El caso de Dzoncahuich llama la atención porque es el único municipio de todos los mencionados que no colinda con otros en los que sí hay reportes de Covid-19. Sin embargo, todavía no está claro si regresará a la normalidad el próximo 18 de mayo.

Reapertura de negocios en Yucatán empezaría el 18 de mayo: Vila

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dio a conocer el calendario de las próximas mesas de consulta para la reapertura gradual y responsable de la economía y quedaron de la siguiente manera:

-El viernes 15 de mayo tocará el tema al sector agroindustrial y primario .

. -El sábado 16 de mayo corresponderá a la industria de la construcción .

. -El lunes 18 de mayo, al sector del comercio y servicios turísticos .

. -El martes 19 de mayo, el tema será servicios profesionales y religiosos.

-El miércoles 20 de mayo se abordará ciencia y educación.

Finalmente, el viernes 22 se hará la presentación de las recomendaciones y puntos de acuerdo para la reapertura económica del estado.

Puedes consultar aquí el mapa de información del Covid-19.