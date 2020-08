Que no lo detuvieron, dice el jefe de la policía de Progreso

PROGRESO.- Luego de ser detenido arbitrariamente, sin justificación legal, por policías del puerto y trasladado en la cama de una camioneta oficial a la sede de la Policía de Progreso, el contador Francisco Álvarez Cuevas fue liberado. Horas antes le privaron de su libertad agentes progreseños por depositar dos bolsas con basura en tambos vacíos para desperdicios colocados en el parque principal.

A pesar de las claras evidencias en los vídeos de la arbitraria detención que grabó el contador Ávarez Cuevas y acompañan esta información, el director de la policía municipal, Emilio Caamal Gutiérrez, declaró al Diario que Álvarez Cuevas no fue detenido, sino que “fue llevado a la comandancia de la policía municipal para que hablara con abogados del departamento Jurídico de esa corporación para que le explicaran por qué no se puede tirar basura en los tambores colocados en el parque”.

-Estaba muy terco y renuente, quería que le explicaran el motivo de la prohibición y por eso lo llevaron a la comandancia. No se le dio entrada, no fue detenido. Luego que quedó aclarado todo se retiró, no se le aplicó ninguna multa. El automóvil se le quedó a su esposa, no lo llevó la grúa -explicó el jefe policiaco.

En la sede de la Policía Municipal, ubicada en el poniente de la ciudad, Álvarez Cuevas, ex presidente en Yucatán del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y director de Administración y Finanzas de Grupo Megamedia, fue atendido por un licenciado de nombre Rubén, quien le dijo que en los botes instalados en el parque no se pueden depositar bolsas con basura. Luego fue liberado, no le aplicaron multa alguna y no le explicaron las razones legales por las que fue detenido, privado de su libertad y trasladado en la cama de una camioneta policiaca a la sede policial.

Se informó que el artículo 10 fracción VI del reglamento de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Progreso de Castro indica que por dejar o tirar basura en la vía pública o terrenos, y no utilizar los servicios de recolección autorizados, se aplica una multa de 25 salarios mínimos. El reglamento se encuentra en la Gaceta Municipal, pero no está a la vista donde se encuentran los tambos en el parque donde depositó la basura el inculpado.

“En el parque y lugares públicos no se puede llevar bolsas con basura. Los botes son para basura peatonal. Permitir que la gente lleve sus bolsas con basura a los parques permitiría que esos centros de esparcimiento se convirtieran en basureros”, afirmó Karin Dib López, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología.

Los agentes ofrecieron llevar a Álvarez Cuevas de nuevo al parque, pero no lo aceptó pues su esposa pasaría por él en el automóvil que en principio los agentes amenazaron con que sería trasladado con una grúa.

El contador Álvarez señala que fue tratado de manera amable por los policías, pero que les falta capacitación. Indica que él se comportó de manera tranquila, lo que pedía era que le demostraran por qué no se pueden usar los tambores del parque para depositar bolsas con desperdicios.

Comentó que las autoridades cerraron el módulo para depositar basura en Chicxulub y que deberían reinstalarlo, pues aún no hay un buen servicio de recolecta de desperdicios.- GABINO TZEC VALLE