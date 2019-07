“Que se aplique la ley” al exalcalde dice Zacarías Curi

A la expectativa en Progreso sobre presunto desvío

PROGRESO.— El alcalde Julián Zacarías Curi informó que en el caso de su antecesor, José Cortés Góngora, señalado de no comprobar un faltante de $7.5 millones del ejercicio del año de 2017, las autoridades correspondientes están haciendo su trabajo y que el Ayuntamiento que preside aportó los informes que le solicitaron y las investigaciones ahora están a cargo de las autoridades.

Entrevistado al término del banderazo de seguridad en los bajos del Palacio Municipal, Julián Zacarías mencionó que las observaciones que se hicieron sobre la administración de José Cortés, unas están en la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), otras en la vicefiscalía anticorrupción, pero que no puede señalar si hay culpables, pues eso corresponde a las autoridades que tienen a su cargo la revisión de la cuenta pública y las investigaciones.

“Confiamos en que haya justicia y como alcalde lo que se pide a las autoridades es que de comprobarse si hubo ilícitos que se aplique todo el peso de la ley”, dijo.

Mencionó también que el caso del programa de Fortaseg está perdido, hubo mal manejo de los recursos, ahora no se tiene, pero se cuenta con el apoyo del gobierno estatal que ha dispuesto de instalación de más cámaras de videovigilancia, y asignó patrullas para la policía municipal.

La ASEY, como se informó, presentó en días pasados ante la Vicefiscalía Anticorrupción más de 20 denuncias contra ex alcaldes del trienio anterior debido a anomalías en la disposición de recursos por aproximadamente 30 millones de pesos. Las denuncias son por problemas en las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2017.

Entre los alcaldes denunciados está José Cortés Góngora, quien no justificó el uso de 7.5 millones, el monto más elevado de ese paquete de denuncias presentadas en junio pasado.

Por otro lado según se averiguó, a mediados del mes de abril de este año, el Ayuntamiento de Progreso, a través de su apoderado legal interpuso ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción un total de 16 denuncias por hechos posiblemente constitutivos de actos de corrupción derivados del proceso de entrega recepción de la administración municipal 2015-2018 que encabezó José Isabel Cortés Góngora.

La comisión edilicia encargada de la revisión del proceso formuló una serie de observaciones que fueron puestas en conocimiento a los ex funcionarios responsables, entre ellos el propio Cortes Góngora; el ex tesorero municipal José Francisco Catzín Ordaz, la ex secretaria de la comuna María del Carmen Villanueva Ávila, el ex síndico Enrique Ordaz Martínez y el ex director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Luis Fernando Martínez Estrada.

El monto de las observaciones formuladas a la pasada administración que no fueron solventadas vía los requerimientos hechos por la comisión de regidores asciende a la cantidad aproximada de $135 millones.

Las dependencias en donde mayores inconsistencias se encontraron fueron la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, la propia presidencia municipal, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Seguridad Pública y Tránsito.

Durante la revisión de la documentación de la entrega-recepción se detectó faltantes de dinero, simulación de operaciones financieras, préstamos de dinero a particulares sin sustento documental, contrataciones hechas sin licitación alguna; destacando un millonario contrato multianual de sustitución de luminarias para alumbrado público por cerca de 40 millones de pesos, existiendo evidencia de que para cuya aprobación, los regidores del cabildo habrían recibido fuertes cantidades de dinero en efectivo al interior del Palacio Municipal.— GABINO TZEC VALLE

