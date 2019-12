Quedan fuera pescadores de un programa estatal

PROGRESO.— Pescadores ribereños y de la flota mayor estallan contra la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy): se quejan que los excluyeron del listado del censo del ordenamiento pesquero a pesar que se inscribieron y entregaron su documentación.

Los hombres de mar, enojados por el resultado del censo pesquero, explican que a los pescadores de este puerto que llevan muchos años en la actividad los excluyeron del listado, pero en cambio afirman que las autoridades pesqueras incluyeron a foráneos que llegaron para trabajar en la temporada de pulpo.

También incluyeron, aseguran, a mujeres como pescadoras, pero ellas laboran en congeladoras de esta ciudad y de la zona industrial de Yucalpetén.

El censo pesquero forma parte del ordenamiento en la pesca que la Sepasy lleva al cabo, y cuya lista servirá para entregar los apoyos a los pescadores durante la veda del mero. Las listas del resultado del censo fueron colocados en el muelle de La Caleta, y el Centro Stella Maris donde los pescadores acudieron para inscribirse. También fueron colocados los listados en los locales de la comisarías de Chicxulub, Chelem y Chuburná, en esos puertos también hay inconformidad de parte de pescadores pues muchos no figuran.

Luego de revisar la lista colocada en La Caleta, el pescador Adalberto Rivero Herrera, estalla de coraje en contra de las autoridades pesqueras, pues no aparece en la lista a pesar de que tiene 30 años dedicado a la pesca y no lo incluyeron.

“Las listas fueron rasuradas, por lo menos unos 50 pescadores La Caleta fueron excluidos de la lista, pero en cambio metieron a pescadores que son nuevos y que llegaron de otros puertos de Campeche y Tabasco para trabajar en la pulpeada y los inscribieron como si fueran yucatecos”, expuso Rivero Herrera.

“Acudí al (Centro) Stella Maris para inscribirme; allá se colocaron varias mesas y muchos pescadores presentaron su documentación para que los enlisten.

Jorge Alberto Cardozo Gómez, otro ribereño también con base en La Caleta afirmó que tampoco aparece en la lista del censo, e indica que (el censo) fue “un plan con maña” para sacar a muchos pescadores, pues al no aparecer en la lista no recibirán apoyos durante la veda del mero.

En el Centro Stella Maris, el pescador José Ezequiel Canul Sánchez, quien revisó varias veces el listado y no apareció su nombre, comentó que lo excluyeron como a muchos hombres de mar.

Los pescadores inconformes señalan que la Sepasy contrató a una empresa para realizar el censo pesquero, y los encargados de realizarlo no conocen el trabajo y mucho menos la actividad pesquera, además de enlistar a foráneos que llegaron a pescar pulpo y no incluyeron a los (pescadores) que son de este puerto y comisarías.

Por su parte Anselmo Canul, de la cooperativa Mero Coronado, también manifestó su inconformidad contra la Sepasy, porque además de no realizar bien el censo pesquero, de excluir a pescadores de muchos años, rechazan proyectos pesqueros, pues a la agrupación que él dirige le rechazaron dos.

“Todo parece indicar que los de la Secretaría de Pesca (Sepasy) no conocen su trabajo, no tienen capacidad, y por su incapacidad afectan a la actividad pesquera de la cual dependen muchas familias. En esa dependencia de gobierno, a los pescadores que tiene tarjetón les piden que presenten su libreta de mar para realizar un trámite, pero al que tiene libreta de mar, le exigen el tarjetón, el pescador no puede tener los dos documentos”, expone.

Anselmo Canul comenta que la veda del mero ya está cerca, comienza en febrero, y el censo pesquero no se hizo con responsabilidad, se observa desorganización e incapacidad de los encargados de realizarlo y el que resulta afectado es el pescador, insiste.— GABINO TZEC VALLE

