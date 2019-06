Queja de colonos por cable

En Flamboyanes temen que ocurra un cortocircuito

VALLADOLID.— Vecinos del fraccionamiento Flamboyanes afirman que se sienten en riesgo debido a que en la calle 56-D entre 25 y 27 hay un cable caído.

Comentan que no saben si es de alta tensión, pero les preocupa que pueda ocurrir un cortocircuito.

Según los vecinos del fraccionamiento Flamboyanes, desde hace más de tres meses un cable se desprendió de los postes, éste quedó colgando y gran parte del mismo tiene contacto con la escarpa de la calle 56-D entre 25 y 27.

“No sabemos si es un cable de alta tensión o no. Al parecer no está energizado, pero nos preocupa que pueda ocasionar un cortocircuito o algo”, dijo Mario Roan May, un vecino.

De igual manera comentó que les preocupa que el desprendimiento de cables continúe a lo largo de la calle y que se convierta en un problema potencial para quienes viven ahí.

“Pueden causar daños no solo materiales, sino también a quienes vivimos aquí; si se generan cortos circuitos pues la luz se iría u ocasionaría incendios”.— L.M.A.