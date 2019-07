Queja sin atender

Siguen dañados botes de basura en Candelaria

VALLADOLID.— Vecinos del barrio de Candelaria continúan quejándose por el mal estado de los contenedores de basura que se encuentran en el interior del parque de ese sector de la ciudad.

Desde hace varios meses han reportado que los basureros están en mal estado y algunos incluso rotos.

Sin embargo, hasta ahora no son reparados.

Según comentaron varios vecinos del parque, los contenedores de basura comenzaron a deteriorarse hace varios meses, de uno en uno, hasta que casi todos quedaron completamente desprendidos.

“Cuando solamente eran uno o dos no había tanto problema; sin embargo, ya casi no queda ninguno en pie. La mayoría no están y solamente queda el soporte que los mantenía en su lugar”, indicó Miguel Ángel Hau Chan, un vecino.

De igual manera comentó que es importante que los contenedores se reparen, ya que es uno de los principales parques de la ciudad y está cerca del Centro.

“Al estar tan cerca del Centro a veces los turistas vienen a este parque para conocerlo y es bastante incómodo que no haya un sitio para poner la basura”, dijo Hau Chan.

Marcelina Aguilar Tuz, también vecina, afirmó que “a veces hacen eventos en el parque y las personas que asisten tienen que ir cargando su basura o la dejan tirada”.— Lolbé Martínez