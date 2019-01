Quejas en Izamal por la asignación de 100 techos

Obras “para priistas”

IZAMAL.— En esta ciudad hay quejas de que el Ayuntamiento benefició principalmente a priistas con los apoyos del programa de vivienda Techos de Concreto, que se inició el miércoles 9 en Palacio con el reparto de materiales de construcción.

En las redes sociales, Saraí Pérez escribió: “Yo ni enterada del programa”.

Martha Lugo anotó: “Mi material no me llegó, lo robaron, nunca llegó, me visitaron tres ingenieros pero hasta hora nada”.

Madahy Cauich indicó que “la verdad, solo (apoyan) a gente que pertenece al PRI… muévanse izamaleños, los Azcorra, los turcos, ya les quitaron bastante dinero robado y aún se dejan engañar, despierta Izamal…”.

Fátima Santos Bote opinó: “Es verdad, solo a las personas muy allegadas y que tienen (casa) les toca, no una sino hasta tres veces”.

Jorge Uitz Uc dijo: “Nunca comentan nada (de los programas), solo entre ellos se reparten el apoyo, es para su gente más allegada”.

En el evento ante Palacio, el alcalde, el priista Fermín Humberto Sosa Lugo, declaró que el programa tiene inversión de $2.463,000 municipales e incluye el material y el pago de los alarifes que construirán los techos para 100 familias.

Sin embargo, en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Izamal 2019 se establece que el programa de Vivienda tiene $10.500,000.

El primer edil afirmó que el programa tuvo el visto bueno de todos los regidores, que son siete del PRI, tres del PAN y una de Morena.

Llamó la atención que los coordinadores de secciones del PRI en las elecciones de 2018 estuvieron con la lista de beneficiarios y la gente pasó con ellos a ver si están ahí.

De hecho, Sosa Lugo admitió en el evento que “los coordinadores (de sección del PRI) nos ayudaron a identificar a la gente que necesita del programa”.

Añadió que “hay más de 200 solicitudes hechas en la Presidencia para programa de vivienda, serán atendidas y siguen abiertas las puertas para recibir solicitudes”.

Se observó que prácticamente, el 90% de los beneficiarios está identificado con el PRI y llegaron a la mesa receptora de documentos orientados por los coordinadores priistas.

Algunos tuvieron que completar su documentación en el momento porque, dijeron, les avisaron de última hora por los coordinadores.

Se averiguó que en las cinco comisarías, los coordinadores del PRI visitan exclusivamente a la gente identificada con ese instituto para ofrecerle el apoyo de techos

En Xanabá y Citilcum, donde los comisarios municipales no son priistas, ellos ni enterados están del programa de vivienda.— J. C. P. K