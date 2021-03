Quejas por cobro de agua en Valladolid

Los recibos llegan con tarifas de 2020

VALLADOLID.— Cuando menos dos personas que fueron a pagar su consumo de agua potable se quejaron porque sus recibos llegaron en cero consumo, pero con un costo de 135 pesos, lo cual no entienden y solicitaron en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid (Sapamv) que revisen su situación y se resuelva el problema.

Virginia Amor Tamayo, quien tiene su casa en la calle 49 rumbo a la colonia San Francisco, acudió a la oficina del Sapamv para reclamar que su recibo llegó en cero consumo, pero con costo de $135, lo cual no es posible, ya que se supone que no se ha consumido nada, por lo tanto no se debe cobrar.

También el usuario Cayetano May Abán denunció que su recibo llegó en $135 en el actual bimestre, pero sin consumo, por lo tanto no es posible que le quieran cobrar algo que no ha consumido, sobre todo porque se trata de una persona de escasos recursos.

Sobre el asunto, el director del Sapamv, Joaquín Marfil Aké, explicó que por una falla en el sistema se facturó el primer bimestre del año pasado, pero afirmó que no son muchos los casos que han llegado; sin embargo, se revisa cada uno para resolverlo.

Comentó que ya le han llegado cuando menos seis casos similares, los cuales ya fueron resueltos para cobrar lo justo, incluso en el caso de Virginia Amor Tamayo solo se le cobró $35 porque tiene un subsidio del 50% por ser pensionada, considerando que el mínimo es de 0 a 15 metros cúbicos y la tarifa es de $70.30.

Explicó que cuando el consumo es hasta de 20 metros cúbicos la tarifa es de $90.30 y cuando es 25 metros cúbicos consumidos, el usuario pagará $111, según la tarifa establecida desde hace algunos años y que no ha tenido modificaciones.

Insistió en que se están resolviendo cada uno de los casos satisfactoriamente para los usuarios.

Sin embargo, enfatizó que es importante que los usuarios reporten si no le dan uso a sus tomas, con el objeto de desactivarlas, ya que al no hacerlo seguirán pagando el mínimo de $70.30, incluso muchos se confían y no pagan nada y se les junta, por lo que luego les llegan sus recibos con altos costos.

Desactivación

Agregó que cuando inactivan su toma también se desactiva su pago en el sistema, cuando menos para los siguientes tres años, de modo que el usuario tiene el tiempo suficiente para reactivarlo al cumplirse los tres años de gracia, de lo contrario se le da de baja definitivamente.

Por cierto, en una visita que se llevó al cabo en la oficina del Sapamv se observó la presencia de mucha gente que acudió a pagar sus recibos, incluso formaron largas filas, lo que ocasionó el descontento de algunos porque tardaron más de una hora para llegar a la ventanilla de pago, ya que, según dijeron, solo una caja estaba abierta.— Juan Osorio Osorno