Quejas por curso sin validez

Alumnos del Itsva se manifiestan contra el director

VALLADOLID.— Un grupo de estudiantes de noveno semestre de Ingeniería Civil y padres de familia se manifestaron en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (Itsva) porque les niegan la validez de cuatro módulos de inglés que tomaron desde que iniciaron su carrera y les exigen recibir otro curso de manera externa; sin embargo, señalan que no tienen tiempo ya que están por concluir su preparación.

Unos alumnos, quienes no quisieron identificarse, explicaron que desde su ingreso al Itsva les indicaron que debían tomar cuatro módulos de inglés, con el pago semestral de $2,150, cuyo acuerdo firmaron con las autoridades del plantel.

Sin embargo, al concluir las clases de la asignatura tenían que completarlas a 10 módulos, lo cual causó molestia en un principio, pero no les quedó más remedio que cumplir.

El director Mario Aralio Aguilar Díaz informó que los módulos no tienen validez, por lo que deberán llevar otro curso del idioma para poder titularse de la carrera.

Los afectados son 40 jóvenes de Ingeniería Civil, quienes consideran que es un fraude porque perdieron dinero y tiempo, pues incluso estudiaron en vacaciones.

Postura

Comentaron que el director alega que en 2015, cuando ingresaron, había otro titular y recién recibió la nueva modalidad de estudio de la SEP Federal.

Los padres, quienes dialogaron con Aguilar Díaz, afirmaron que no fueron bien tratados, incluso éste se negó a resolver el problema y expresó que “veré qué se puede hacer”.

Las madres de familia Teresa Lomelí Bustos, Ema Francisca Batún Chan y Claudia Novelo Uicab señalaron que el director no tiene intenciones de resolver el problema.

Expresaron su preocupación porque sus hijos podrían atrasarse en su proceso de titulación.

No se permitió el acceso a al plantel y luego, a través del personal de Comunicación, se advirtió que el director no dará entrevista sobre el asunto, porque “en la escuela no está pasando nada”.— Juan Antonio Osorio Osorno