Quejas porque sigue cerrada playa progreseña

A un año y cinco meses de la pandemia, los negocios a lo largo del malecón de Progreso aún no se recuperan.

Las ventas, dijo el encargado de una tienda de artesanías, están en un 60%.

Los restaurantes también se han visto afectados y más en estos días en que no pueden dar servicio en palapas debido a que la playa está cerrada.

“Realmente solo estamos subsistiendo porque tenemos que pagar empleados, luz, agua…”, señaló Jorge Pech, encargado de una agencia, tras asegurar que sus ventas han bajado más del 50%.

“Esperábamos que la gente venga, respetando siempre los protocolos de sanidad; pero con el cierre de playas realmente solo estamos subsistiendo”, recalcó.

Añadió que desde que empezó la pandemia, al menos su negocio ha sido afectado drásticamente, pues además del cierre, aguantaron seis meses de ley seca y ahora, cuando ya empezaban a tener un poco más de venta, vuelven a cerrar las playas.

Resaltó que el cierre de playas sin duda les afecta, pues la gente llega al puerto, pero al ver cerrados los accesos a la playa del malecón, se va o busca otras opciones.

“Yo creo que la autoridad debió de ser un poco más estricta con los protocolos a que nos castiguen esta zona”, señaló.

La encargada de una tienda de recuerdos coincidió en que las ventas “son demasiado pocas y muy bajas”.

“Las ventas bajaron desde la pandemia, y ahora que son vacaciones la gente que viene se da la vuelta al ver la playa cerrada. Todo eso nos afecta”.

Por su parte, Enrique Mozo, señaló que las ventas bajaron desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020. “Hemos estado así, no hemos avanzado nada, y tampoco se ha recibido una ayuda”.

Recordó que en época de elecciones la playa se abrió. “Los casos de Covid bajaron supuestamente, pero acaban los votos la pandemia sube, hay otra vez rebote y otra vez cierran playas y lugares. Honestamente estamos perjudicados (…) Lo poco que tenemos lo estamos reinvirtiendo, pensando que es para jalar más gente”.

Señaló que económicamente no han visto ningún avance. “Estamos por los suelos, y la poca gente que viene no está comprando. Nos cierran las playas, mientras que las de Chicxulub y Chelem están abiertas y allí sí pueden progresar las personas. La verdad es que no nos buscan una solución para nosotros los venteros que estamos en la playa”.

Los comerciantes han escuchado rumores de que las playas volverán a abrir en septiembre, una vez que concluya el periodo vacacional de julio y agosto.— IVÁN CANUL EK DiariodeYucatan