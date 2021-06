Quieren destrabar lío en Valladolid

Reunión con el edil para hablar de la Calzada

VALLADOLID.— El Ayuntamiento mandó instalar conos en una orilla de la Calzada de los Frailes, con el objeto de prohibir el estacionamiento en el sitio y verificar el movimiento vial que se genera, pero ocasionó molestia a algunos vecinos, debido a que tampoco ellos pudieran dejar sus autos en las puertas de sus casas o negocios, por lo que solicitaron sostener una reunión con el primer edil para que les expliquen lo se está haciendo.

En su momento publicamos que hay discrepancias entre los vecinos de la Calzada de los Frailes con las autoridades municipales, derivadas del proyecto que se pretende ejecutar en esa zona, pero los que viven en la también llamada calle 41-A, no están de acuerdo, debido que se pretende destruir la arterias y ampliar las banquetas, además que se planea plantar árboles, entre otras cosas, incluso el sitio se convertirá en peatonal, impidiendo la circulación vehicular y nadie se podrá estacionar.

La semana pasada se colocaron cintas mostrando hasta dónde quedarían las banquetas de ambos lados, y los tres metros que se dejará de lo que será la calle, sin embargo se pidió el arribo de un carro-tanque de gas, para que realice alguna maniobra de atención a un cliente y se demostró que mientras el camión está estacionado, no deja espacio para que pase otro vehículo, por lo que se estrangularía la vialidad.

Además, el sábado y domingo se pusieron conos a todo lo largo de la calzada para impedir que se estacionen los vehículos, pero se dejó espacio para la libre circulación desde las cinco calles hasta el barrio de Sisal, donde se termina la Calzada, pero eso enojó a los vecinos que no tienen cochera, porque no pudieron dejar estacionados sus vehículos, de modo que se vieron obligados a encontrar otro lugar para resguardarlos.

Lamberto Cetina Contreras, presidente del comité de vecinos de la Calzada de los Frailes, manifestó que solicitaron una reunión con el alcalde, Enrique Ayora Sosa para que les expliquen con detalle las supuestas pruebas que se están haciendo, pues nadie les dice nada y solo están observando las acciones que se llevan al cabo.

La reunión se programó para ayer lunes por la noche, en donde de nuevo expondrán sus molestias por el proyecto que se pretende ejecutar en el lugar. Cada uno de los que acudan a la reunión podrán exponer sus razones de por qué no quieren que se lleve al cabo, entre ellas que no les están haciendo caso a sus propuestas.

Insistieron que no se trata de un capricho, mucho menos impedir el mejoramiento de imagen del lugar, y que lo que tienen claro es que el proyecto no está bien hecho, además que se hizo “al vapor” y no pensaron en la afectación de los que ahí viven, incluso tienen negocios que se podrían perder, igual que muchos empleos.— Juan Antonio Osorio Osorno